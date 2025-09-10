Totuși, la doi ani după ce a devenit mamă pentru a doua oară, Andreea Antonescu a anunțat că va pleca din nou în America, pentru o perioadă.

„Același pas îl voi face și acum(n.r. se va muta în America). Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun. (…) Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos și bun.

Și asta fac pentru ele. Da, sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a povestit Andreea Antonescu, în Podcastul „The News Man Podcast”.

Fosta membră a trupei Andre a declarat că este pregătită să lase în urmă viața pe care o are în România, de dragul fiicelor sale.

Într-un interviu acordat recent pentru VIVA!, Andreea Antonescu a vorbit, printre altele, despre cel mai greu moment din viața sa – moartea tatălui ei.

„Există ceva mai rău decât pierderea definitiva a unui părinte sau a unei persoane dragi? Am trecut prin multe în această viață, iar până în prezent pot confirma că acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare.

Tocmai de aceea, sunt conștientă că orice alte situații sunt trecătoare și rezolvabile. Oricât de greu mi-ar fi în unele momente, îmi dau seama că totul este trecător, nimic definitiv, că poți face și desface orice, trebuie doar să-ți găsești puterea de a te ridica de jos și de a merge mai departe cu capul sus, eu găsindu-mi forța în fetițele mele.

Am fost acuzată de multe ori că sunt prea puternică. Da, sunt, nu mi-a dat viața altă alternativă, a trebuit să-nvăț să trec peste orice și să merg mai departe. Sunt foarte puternică, dar și vulnerabilă și sensibilă, poate mult mai sensibilă decât par”, a declarat Andreea Antonescu pentru revista VIVA!

