Andreea Antonescu și Traian Spak au făcut partajul. Cu ce va rămâne artista după divorț

„Traian mai este soțul meu în acte. E același răspuns dintotdeauna, divorțez când va veni el în țară. Noi am rămas în relații bune.

Când va veni în România, vom divorța la notar. El trebuie să fie prezent măcar la semnarea actelor.

Mi-e dor de America, voi merge cu Sienna la el, adică și la mine. Casa din America e doar pe numele meu”, a dezvăluit Andreea, în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

Andreea Antonescu și Traian Spak au împreună o fetiță, pe Sienna, în vârstă de 10 ani.

„Înainte de orice ne dorim ca Sienna să fie bine, fericită, și pentru asta luptăm. Suntem în așteptarea actelor lui, pentru că e un proces mai lung să poți să mergi în America.

Sunt singură, nu am pe nimeni, poate este cazul să ridic și eu pretențiile, să am ceva așteptări, dar dacă e să vină, eu sunt aici. Sienna e la Galați, mama are grijă de ea”, a dezvăluit Andreea, la emisiunea „La Măruță”.

