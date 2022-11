Zilele trecute a avut loc un eveniment în lumea mondenă, unde vedete s-au înghesuit să își facă apariția. De pe lista de invitați nu a lipsit nici Andreea Bălan, dar nici fostul ei iubit, Tiberiu Argint. Cântăreața a avut o relație cu fratele Soniei Argint după divorțul de George Burcea, însă s-au despărțit în toamna anului trecut, după o poveste de iubire care a durat aproximativ un an.

În seara zilei de 9 noiembrie, Andreea Bălan s-a întâlnit întâmplător cu Tiberiu Argint la un eveniment monden din București. Cântăreața l-a ignorat total pe fostul iubit și nu a vorbit deloc cu acesta, potrivit Fanatik. Mai exact, cei doi s-au prefăcut că nu s-au văzut, deși Andreea a trecut de mai multe ori pe lângă Tiberiu. Bărbatul se afla la eveniment alături de sora lui, Sonia Argint, pe care vedeta a salutat-o și a îmbrățișat-o.

Andreea Bălan a trecut la un moment dat pe lângă Tiberiu Argint de mână cu un alt bărbat, cel mai probabil unul dintre organizatorii evenimentului.

Andreea Bălan, precaută în dragoste

Când vine vorba despre viața sa amoroasă, Andreea Bălan este destul de discretă și nu mai vrea să se arunce cu capul înainte. Vedeta, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, a mărturisit că se îndrăgostește des, însă preferă să își țină relațiile cât mai discrete până când nu va fi sigură de povestea de dragoste pe care o trăiește.

„Când o să fie ceva foarte adânc, profund și voi fi foarte sigură, probabil că voi spune sau pur și simplu mă veți vedea. Mă concentrez foarte mult pe creșterea Elluței și a Clăriței. Tot timpul am curaj să iubesc. Eu mă îndrăgostesc. Destul de des. Mie îmi place să iubesc și sunt foarte deschisă iubirii, mai ales acum, de când sunt pe această cale spirituală. Eu sunt foarte deschisă, în general, să învăț, și sunt foarte deschisă la iubire. (…) Cu toții suferim din dragoste, cu toții plângem, cu toții ne ridicăm apoi o luăm de la capăt, iar ne îndrăgostim. (…) Aleg să nu am ziduri, deși am suferit, și aleg să mă îndrăgostesc și să iubesc. Îmi place să fiu îndrăgostită”, a spus ea, potrivit unica.ro.

