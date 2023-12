Este prima vacanță în care Andreea Bălan merge alături de iubitul ei și de cele două fetițe. Ella și Clara au așteptat cu multă nerăbdare să-l vadă pe Moș Crăciun, iar mama lor s-a ocupat de întreaga vacanță. Este pentru prima dată când artista ajunge în acest loc de poveste și și-a dorit ca fiicele ei să aibă parte de momente de povete.

„Am plecat în Laponia la Moș Crăciun. E prima vacanță în 5. Sunt tare fericită și recunoscătoare pentru tot”, a scris Andreea Bălan în mediul online. „Un spiriduș ne-a condus la cazare. În 10 minute am ajuns la o vilă cochetă și drăgălașă, în mijlocul unei păduri superbe”, a mai spus pe Instagram, potrivit unica.ro.

Fiul lui Victor Vlad Cornea nu i-a însoțit în vacanță

Fanii Andreei Bălan au crezut că cea de-a cincea persoană este băiatul lui Victor Vlad Cornea, însă fiul jucătorului de tenis nu i-a însoțit în această vacanță. În schimb, mama artistei a mers în Laponia și o va ajuta pe fiica ei să aibă grijă de Ella și Clara.

„Presupun că te referi vacanță în 5, căci este și băiatul lui Victor cu voi”, a scris o urmăritoare. „Căci este mama Andreei cu ei”, i-a răspuns cineva. „Corect era să îl ia și pe băiatul lui Victor”, a mai comentat prima urmăritoare. „Te-ai gândit că poate mama băiatului nu vrea să-și expună copilul? Hai să nu presupunem până nu știm exact cum stau lucrurile”, a replicat altcineva. „Treaba lor, că este viața lor, când a zis vacanță în 5 am fost convinsă că este și băiatul lui Victor”, a încheiat prima urmăritoare.

„Doamne ce zâmbet minunat are Victor, e tare fericit alături de voi. Să vă țină până la adânci bătrâneți fericirea asta!”; „Familia perfectă. Vacanță plăcută, să vă distrați pe cinste și să trăiți clipe de neuitat!”; „Ce frumos e băiatul asta, nu știu unde l-ai găsit!”; „Vacanță frumoasă!!! Clipe minunate împreună!“, au fost alte câteva dintre comentariile de pe Instagram.

Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un copil dintr-o altă relație

De câteva luni, jucătorul de tenis Victor Cornea trăiește o poveste de iubire alături de Andreea Bălan, care e mai mare decât el cu 10 ani. Sportivul deja s-a integrat în familia cântăreței, le-a cunoscut pe cele două fiice pe care artista le are din mariajul cu George Burcea, pe Ella și pe Clara, dar și pe mama ei.

Recent s-a aflat că și Victor Cornea e tată. Cancan scrie că sportivul are un băiat în vârstă de zece ani, despre care nu a vorbit niciodată public. Pentru aceeași sursă, el a confirmat informația și a mărturisit că Luca e fiul lui. Acesta are 10 ani și e rodul iubirii sale dintr-o relație mai veche, care s-a încheiat acum mulți ani.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, a recunoscut Victor Cornea, care susține că fiul lui nu i-a călcat pe urme, nu e pasionat de tenis, ci de fotbal.

„Luca are 10 ani, este în clasa a V-a, stă cu mama lui în București și a ales să joace fotbal, nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care, de altfel, activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mai zis jucătorul de tenis.

