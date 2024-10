Românii economisesc în principal pentru a se simți mai în siguranță

Doar 27% dintre români economisesc pentru vacanțe, iar 23% pentru mici plăceri. 19% dintre românii care au participat la studiu strâng bani pentru obiective bine stabilite, cum ar fi un apartament mai mare sau organizarea nunții.

De asemenea, doar 6% dintre români pun bani în depozite pentru dobândă.

Diferențele financiare dintre generații

Milenialii asociază starea de bine cu lipsa grijilor financiare. Pentru 56% dintre cei cu vârste între 35 și 44 de ani, confortul financiar înseamnă fonduri suficiente pentru situații neprevăzute.

Generația Z economisește pentru vacanțe și educație (31% și 14%), iar cei peste 65 de ani pentru cadouri de sărbători (25%).

Generația X (45-54 de ani) are cei mai mulți respondenți care nu reușesc să economisească deloc (6%).

De ce nu pot românii să economisească

Principalele obstacole în calea economisirii sunt cheltuielile neprevăzute (42%), veniturile insuficiente (38%), costul vieții (22%) și educația financiară limitată (10%).

Generația Z este cea mai afectată de veniturile mici (43%), în timp ce milenialii sunt împiedicați de cheltuielile neprevăzute (50%). Boomerii economisesc în ciuda piedicilor (22%).

Studiul arată că disciplina financiară este legată mai mult de experiența de viață decât de educație financiară.

Românii își folosesc fondurile de rezervă pentru incluziune socială

Aproape 55% dintre români își folosesc fondurile de rezervă pentru a ține pasul cu cei din jur. Un român din trei a recunoscut că a cheltuit bani pe produse pentru a fi în ton cu prietenii.

7% au folosit economiile pentru a adopta un stil de viață promovat pe social media. 12% nu au economii și resimt mai puțin presiunea socială. Femeile sunt mai influențate de prieteni în privința cheltuielilor (24%), în timp ce bărbații rezistă mai bine tentațiilor (37% vs 29%).

Generația Z cedează cel mai des presiunilor grupului (67% vs 55% în medie). Categoria de vârstă 45-54 ani a înregistrat cea mai ridicată rată de utilizare a economiilor pentru produse nepermise (35% vs 30% media). Seniorii sunt cei mai puțin expuși acestui comportament (18% vs 12% media generală).

Aproape o treime din români ar renunța la obiective pentru impulsuri

64% dintre participanți ar renunța la obiective importante pentru dorințe imediate. 24% cred că în vremuri imprevizibile este mai bine să îți oferi bucurii imediate, iar 29% ajung să cheltuiască deși susțin economisirea. 11% sunt sceptici că ar putea economisi și cheltuiesc pentru plăceri de moment.

Cei mai mulți români (44%) ar renunța la achiziționarea unei mașini noi sau a unei case noi pentru o cheltuială imediată.

Proporția crește la 49% în segmentul 35-44 de ani. 30% ar înceta economisirea pentru o casă nouă, cu cea mai ridicată rată în segmentul 55-64 ani (35%). 27% ar renunța la pornirea unei afaceri proprii, iar 20% la organizarea nunții (31% în segmentul 18-24 ani).

Bărbații ar renunța la o mașină nouă (46%) sau la o casă (33%), iar femeile la planuri antreprenoriale (29%) și la nuntă (21%).

