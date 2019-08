De Andreea Romaniuc Archip,

Andreea Bălan face urât la foame: “Colegii au descoperit că dacă nu mănânc la timp e nasol tare”

Fată bună, în general, Andreea Bălan se transformă radical și seamănă teroare, într-o anumită situație, pe platoul de filmare al emisiunii. Iar această situație se numește FOAME. “Colegii au descoperit că dacă nu mănânc la timp e nasol tare. Mă supăr, sunt iritată. Mai nou, îmi aduc de acasă, în caserole, în caz că întârzie mâncarea la platou. Dacă nu am mâncare, e jale, nu se mai înțelege nimeni cu mine!”, spune, râzând, cântăreața de 35 de ani.

Cu ochii în telefon

Megaaglomerată – cu emisiunea de la Antena 1, concertele antamate și altele “pe țeavă”, repetiții, ședințe foto, invitații la emisiuni și, evident, familia ei -, Andreea trebuie să fie superorganizată ca să nu se încurce în lucruri și să poată face tot ce și-a programat într-o zi. De aceea, în pauze, când colegii ei socializează, ea își butonează la greu telefonul.

Andreea Bălan își organizează agenda în pauze

“Eu stau cu ochii pe telefon în pauze, nu doar ca să mai aflu vești de acasă, despre copii, dar și pentru că, fiind propriul manager, am foarte multe de gestionat, de la concerte, la paginile mele de Instagram și Facebook și canalul de youtube, dar și alte lucruri de organizat. Nu mă pot rupe total de ele în cele 12 ore cât durează filmările”, ne-a mărturisit ea.

Tot Andreea este cea care “rupe ușa” imediat după filmări, din același motiv! A dat-o de gol Aurelian: “E rapida juriului. Se grăbea să plece prima chiar și atunci când nu avea copii”.

Cristi Iacob, la un an de când a intrat în echipă: “N-am dormit câteva nopți”

Cristi Iacob a avut o misiune grea, vara trecută: să îi ia locul pe scaunul de jurat, după 12 sezoane, colegului de breaslă Andrei Aradits, care a plecat la postul concurent, pentru a juca în serialul “Vlad”. Experiența în actorie ar fi trebuit să-l scape de trac, însă n-a fost așa. Debutul alături de colegii deja obișnuiți cu tot angrenajul emisiunii a venit cu un bagaj de frământări care i-a dat insomnii actorului de 50 de ani.

Cristi Iacob a avut trac la începutul filmărilor

“N-am dormit câteva nopți. Eram foarte emoționat. Și obosit, din cauza nopților nedormite despre care am zis”, a recunoscut pentru Libertatea Cristi, explicându-ne și cum s-a integrat în echipă: “Ca durerea de măsele: vrei, nu, vrei, o ai. Ca să intri în grațiile cuiva trebuie să fii cinstit și să te comporți ca atare, altfel oamenii se prind că vrei să îi lingușești și te vor disprețui”.

Cum își împacă Ozana dieta cu programul lung de filmare

Ozana Barabancea a slăbit spectaculos după ce și-a micșorat stomacul: 60 kg. Misiunea ei de a se subția, apoi de a se menține nu a fost tocmai ușurată de programul lung de filmare, care de cele mai multe ori o împiedică să se țină de rutina cu trei mese pe zi, luate ideal la aceleași ore, cu mâncarea cântărită și o lungă listă de alimente interzise.

Ozana își aduce nmâncare de acasă, ca să-și poată urma dieta

Ce-a făcut soprana de 47 de ani ca să-și poată urma dieta? “De multe ori, îmi aduc la pachet mâncare, dar gust și din meniul propus de producători”.

Exemplul ei a fost urmat și de Andreea, însă partea masculină a juriului nu se complică, preferă să mănânce ceea ce e în meniu. “Eu nu am avut niciodată pretenții. Se știe că nu mănânc carne și de cele mai multe ori, meniul meu a fost fără. Iar când a fost cu carne, tot am găsit ceva fără, pe acolo, prin zonă. Nu îmi aduc mâncare de acasă, pentru că nu are rost. Nu sunt fițos la capitolul ăsta”, ne-a spus Aurelian.

“Primim mâncare fiecare pe pofta lui. Mai furăm unii de la alții, pentru sănătate mentală” Cristi Iacob

Aurelian a devenit fotograful colegelor din juriu

Aurelian Temișan, 47 de ani, își tot descoperă noi talente. Actor, cântăreț, prezentator TV și producător de spectacole, juratul de la “Te cunosc de undeva!” s-a dovedit și un fotograf priceput, așa că divele care-i sunt colege profită că-l au în preajmă și-l pun să le facă poze pentru conturile lor de socializare în fiecare pauză de filmare!

Aurelian a descoperit că e talentat și la făcut fotografii

“În timp, am devenit fotograful neoficial al Andreei și în special al Ozanei, pentru că le place și felul în care le fac aceste fotografii, și performanța telefonului în sine. Ozanei i-am făcut poze chiar la fiecare ediție din cele 13 sezoane de până acum. Deja e ceva normal…”, ne-a mărturisit el.

Le e dor de Andrei Aradits

Cristi Iacob s-a integrat în echipă, dar 12 sezoane nu pot fi șterse cu buretele, iar Aurelian și Andreea recunosc că le e dor de fostul coleg, Andrei Aradits. Chiar dacă nu a fost chimie instantanee între ei, au devenit prieteni în timp.

Lui Andrei i se simte lipsa pe platoul de la “Te cunosc de undeva!”

“Nu-l cunoșteam pe Aradits, așa că nu am vibrat din prima cu el. Dar în timp, am ajuns ca, de multe ori pe parcursul show-ului, să mă înțeleg cu el doar din priviri” Aurelian Temișan

Confesiunea Andreei dezvăluie același lucru, cu alte cuvinte: “La început, cu Aradits nu prea comunicam. I se părea lui că artistele sunt, în general, mai superficiale. În timp, am devenit cei mai buni prieteni și am ajuns să mă înțeleg cu el cel mai bine. Ne înțelegeam chiar din priviri. Mi-a părut foarte rău atunci când a plecat”.

Intersant este că Aradits nu dădea viață lungă emisiunii! “Fiind pesimist de fel, a zis încă de la încheierea primului sezon că show-ul nu se va mai face. Apoi, a început să spună asta după fiecare sezon”, ne-a mai povestit, amuzat, Aurelian Temișan.

Fotografii: Gabriela Arsenie, Mihai Ștețcu

