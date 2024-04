Relația dintre Andreea Bălan și tatăl ei nu a fost întotdeauna lapte și miere, însă cei doi au acum o relație bună, bazată pe respect și înțelegere. Săndel Bălan a dat noi detalii despre viața personală a fiicei sale și a spus cum a schimbat-o relația cu Victor Vlad Cornea. De un an, cântăreața are o relație cu tânărul jucător de tenis și se observă cât de liniștită este de când el a apărut în viața ei.

„Este extrem de liniștită. Ne bucurăm că o vedem plină de viață și de energie. Nu aveau niciun sens certurile cu George. Amândoi și-au văzut de treabă”, a spus Săndel Bălan.

Pentru că în ultima perioadă s-a tot vorbit despre o posibilă căsătorie a Andreei Bălan cu Victor Vlad Cornea, tatăl artistei susține că fiica lui nu l-a anunțat că are vreun plan în acest sens. „Andreea nu mi-a zis nimic… Până una, alta, în toamnă sunt invitat la nunta lui Radu, băiatul cu care lucrez la studio. Or să vină mulți artiști din București.”

„Nu l-am cunoscut încă pe Victor Cornea. Am înțeles că a fost în Portugalia…”

Săndel Bălan locuiește în Ploiești și vine destul de rar în București. Deși a trecut un an de când Andreea Bălan are o relație cu Victor Vlad Cornea, iar el locuiește chiar în casa ei, tatăl artistei nu l-a cunoscut încă pe sportiv.

„Nu l-am cunoscut încă. Am înțeles că a fost în Portugalia… Andreea merge mereu cu el, când poate. Dar mai întâi onorează invitațiile de la concerte și filmările de la Te cunosc. Are și multe reclame, dar își face timp. Are proiecte mari, ce o definesc ca artistă”, a declarat Săndel Bălan pentru sursa mai sus-menționată.

Întrebat de ce Andreea nu a avut niciodată o relație amoroasă cu Petrișor Ruge, mai ales că sunt aproape tot timpul împreună și se înțeleg de minune, tatăl cântăreței spune că fiica lui nu a dorit să amestece lucrurile profesionale cu cele personale. „Petrișor a avut tot timpul prietenă. Nu au încurcat una cu alta. S-au potrivit foarte bine la dans, nu i-am văzut certându-se. Dacă ar fi format vreun cuplu, acum nu mai dansau împreună.”

„Andreea a fost educată să fie muncitoare, tot timpul în priză, să selecteze ce e mai bun pentru ea”

Săndel Bălan este de părere că fiica lui îi seamănă foarte mult și că de mică a fost învățată să lupte pentru ceea ce își dorește. Andreea Bălan este foarte organizată și nu renunță până când lucrurile nu sunt așa cum vrea ea.

„Ea seamănă cu mine. Tot timpul am fost într-o agitație continuă. Așa a fost educată, să fie muncitoare, tot timpul în priză, să selecteze ce e mai bun pentru ea. Și, nu în ultimul rând, am învățat-o pe Andreea să gândească la scară mare. Să nu spună fac lucrul acesta, să văd cum este. Nu, nu există așa ceva. Trebuie să gândești că faci ceva ca să performezi, să fii mai bun, iar lumea să vadă că ai rezultatele cele mai bune. Ea gândește la scară mare, proiectează pe viitor proiectele la care lucrează, despre care știe dinainte că vor reuși”, a mărturisit Săndel Bălan.

