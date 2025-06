Andreea Bălan trage un semnal de alarmă în contextul unui nou caz de violență domestică petrecut în Brașov. Artista, care și-a găsit în sfârșit liniștea alături de jucătorul de tenis Victor Cornea, vorbește deschis despre trecutul ei sentimental și le îndeamnă pe femeile aflate în relații toxice să nu se teamă de prejudecățile celor din jur.

„Dragilor, eu vin dintr-o generație în care toți părinții spuneau copiilor lor: «Ai grijă ce faci, să nu mă faci de rușine! Ai grijă cum te porți, cum te îmbraci, cum vorbești, cum reacționezi! Nu plânge, taci din gură! Abține-te, că mă faci de râs!». Ei bine… lucrurile astea ne-au rămas foarte bine implementate în subconștient, iar mai târziu în viață, am suportat foarte multe lucruri urâte de la persoanele toxice din viața noastră. Am stat mai mult în situații neplăcute, tocmai pentru că aveam în subconștient implementată ideea: «Dacă ne despărțim, dacă plecăm… sigur o să râdă lumea de noi»”, așa și-a început Andreea Bălan mesajul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări Fostul diplomat, actor și jurnalist Andrei Magheru a fost declarat colaborator al Securității comuniste. Cum își turna „Radu Manoliu” colegii

Andreea Bălan recunoaște că a trecut prin multe situații neplăcute

Cântăreața a recunoscut că și ea a tolerat, în trecut, comportamente nepotrivite din partea unor foști parteneri. Acum însă, Andreea își folosește experiențele pentru a da voce femeilor care nu reușesc să plece din relații abuzive din cauza fricii, a rușinii sau a presiunilor sociale.

„Până și eu am stat în multe situații neplăcute, am divorțat cu greu, am plecat cu greu din anumite relații de colaborare și de prietenie, dar mai ales de iubire, tocmai pentru că mi-a fost frică de «ce zice lumea», în cazul meu fiind mai dureros, pentru că sunt persoană publică. Cred că ar trebui să schimbăm cu desăvârșire ideea aceasta de «ce spune lumea». Și, mai ales copiilor noștri să le spunem clar și răspicat: «Nu îți pasă de ce spune lumea! Tu faci doar ce simți tu, cum simți tu, doar ce-ți spune inimioara, fără să-ți pese de ce spune lumea!»”, a mai spus artista.

Și a continuat: „Spun toate aceste lucruri, pentru că, din nou, am fost cutremurată de cazul din Brașov, unde o mămică a fost pălmuită de soțul ei, în miezul nopții, de față cu copilul ei. Trebuie să luăm atitudine, să vorbim, să nu stăm în relații abuzive, să nu acceptăm relații toxice și să nu ne pese de ce spune lumea, foarte important! Știu că este foarte greu, mie mi-a luat 35 de ani să scap de chestia asta”.

Recomandări Ion Iliescu ar putea avea cancer la plămâni: „Este un ghinion teribil să faci așa ceva după o viață fără fumat și fără excese”

Andreea Bălan încurajează femeile să plece din relațiile abuzive

Logodită cu Victor Cornea din decembrie 2024, artista se declară mai împlinită ca niciodată, dar nu uită prin ce a trecut pentru a ajunge aici. Ea subliniază importanța educației bazate pe empatie, iubire și încredere, menționând că schimbarea începe din familie.

„Lumea nu trăiește cu tine în casă, lumea nu simte ce simți tu, lumea nu-ți dă de mâncare și lumea, atenție, nu are empatie. Fiecare vede situația ta prin propriile trăiri, prin perspectiva proprie, așa că nu are de ce să te intereseze ce crede X și Y, vecinul, vecina, lumea, presa în cazul meu, o parte din publicul care oricum nu are empatie față de mine. În concluzie, trebuie să le dăm curaj acestor femei să plece din relațiile abuzive, nu contează ce spune lumea, doar tu contezi! Ce simți tu și trăirile tale! E important să-ți fie ție bine!”, a încheiat Andreea Bălan.

Mesajul ei a devenit viral, iar mii de femei i-au mulțumit pentru curajul de a vorbi deschis despre un subiect dureros, dar extrem de necesar.

Subiecte matematică BAC 2025 – ce le-a picat elevilor la matematică. Vezi și subiectele la istorie date la Bacalaureat 2025!