Andreea Bălan n-a fost afectată pe plan financiar în pandemie. Din ce a făcut bani

Pe plan personal, Andreea Bălan trăiește de un an o poveste de iubire cu Tiberiu Argint. Cei doi îndrăgostiți sunt foarte discreți, nu au apărut împreună nici în imagini pe rețelele de socializare, nici în emisiuni televizate.

Din mariajul cu George Burcea, artista are și două fetițe, pe Ella și Clara. Cu ele a petrecut vedeta foarte mult timp în ultima perioadă, deoarece nu a mai susținut concerte, nici cântări private. Cu toate acestea, vedeta a dezvăluit că nu a fost afectată pe plan financiar în pandemie. S-a bazat pe contractele sale din mediul online, dar și pe jobul din televiziune, e jurat la „Te cunosc de undeva”.

„Am văzut partea plină a paharului şi m-am bucurat de timpul liber, în special de weekenduri, alături de Ella şi Clara. Am făcut diferite activități pe care fie le-am făcut în copilărie, fie mi le doream – de exemplu să învăţ să schiez, să patinez, să merg cu bicicleta sau să navighez cu barca.

Toţi am fost afectaţi mai mult sau mai puţin financiar. Poate pentru mine impactul a fost mai mic fiindcă am ştiut că nu trebuie să mă bazez doar pe această latură a carierei mele şi am dezvoltat în timp partea de influencer (fac vlog de patru ani) și totodată sunt în juriu la «Te cunosc de undeva!» de 10 ani.”, a spus ea pentru unica.ro.

Vedeta e foarte activă pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, chiar și pe TikTok, dar uneori mai ia și o pauză. Știe cât de importantă e relaționarea cu fanii, dar pe fiicele ei le pune pe primul loc.

„Da! Am făcut şi o să fac mereu pauză pentru fetele mele. Ţine de fiecare în parte cum foloseşte social media. Pentru mine este un mod de a fi în contact cu fanii mei, de a lansa şi de a promova muzica mea, iar atunci când fac campanii, este un job. E foarte important pentru noua generaţie să nu se valideze doar prin like-uri şi să înţeleagă că prezenţa în mediul online nu e un mod de viață.”, a mai spus ea pentru revista Unica.

