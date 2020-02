De Andreea Romaniuc Archip,

Cum situația este incertă, Andreea Bălan și George Burcea au preferat să nu dezbată cu părinții lor spirituali neînțelegerile care le pun la încercare relația. Artista l-a ales pe Temișan ca naș în baza prieteniei și a faptului că se știu încă de la debutul ei în muzică. Cu toate acestea, ea nu l-a implicat în conflictul familial existent.

„Viața m-a învățat să nu dau sfaturi dacă nu-mi sunt cerute. Așa cum le-am oferit sufletul și sprijinul când le-am devenit nași, suntem deschiși la orice fel de discuție, pe orice temă, atunci când ni se va cere sfatul”, a declarat, pentru Libertatea, Aurelian Temișan. Artistul și partenera lui de viață, Monica Davidescu, sunt împreună de 25 de ani și au o bogată experiență de viață.

Temișan ne-a declarat că s-au văzut cu finii, în formulă completă, alături de copii, la sfârșitul anului trecut, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „Atunci am luat masa împreună și nu existau tensiuni între ei sau nu le-au lăsat la vedere”, ne-a spus Aurelian.

„Trebuie să te gândești că e doar o perioadă și că va trece”

Andreea Bălan nu e genul de femeie care să se lase afectată de probleme, indiferent de natura situației. În urmă cu câteva săptămâni, la un eveniment monden, artista ne-a vorbit despre principiile după care se ghidează în viață.

„Trebuie să fie rigurozitate, disciplină. Cum să te neglijezi când lucrezi în industria aceasta, tot timpul în fața camerei? Trebuie să arăți impecabil, chiar dacă azi noapte poate ai dat biberon de trei ori, trebuie să te trezești, să zâmbești, să te machiezi, să fii fresh pe cât posibil”, ne-a spus ea. În ciuda neînțelegerilor dintre ei, Andreea Bălan și George Burcea se preocupă de binele fetelor, dar și de cariere.



„Cu Clara eu am stat cel mai mult pe tura de noapte și stau în continuare, pentru că încă se trezește de două – trei ori și vrea lăptic și dacă mai e și bolnăvioară se trezește și mai des. Când Ella era micuță a stat el, iar acum, la al doilea copil, stau eu. Stau foarte mult, iar a doua zi merg la studio, trag piese, merg la concerte. Dacă vrei, poți, trebuie să te gândești că e doar o perioadă și că va trece. Peste șase luni o să doarmă toată noaptea și o să fie OK, acum e mai nasol. Și vreau să stau cu Clara foarte mult, pentru că având stopul cardiac de la naștere, am o conexiune foarte mare cu Clara”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bălan.

Video: Bogdan Sorocan

