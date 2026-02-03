Andreea Bălan se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă și să spună „DA” într-un cadru de poveste. Artista, în vârstă de 41 de ani, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și așteaptă cu nerăbdare nunta cu jucătorul de tenis Victor Cornea (32 de ani), programată pentru luna mai, pe malul lacului Buftea.

După o relație care s-a consolidat pas cu pas, cei doi sunt gata să își unească destinele în fața familiei și a prietenilor apropiați. Evenimentul va fi unul restrâns, dar elegant, cu aproximativ 150 de invitați, într-o atmosferă romantică, cu accente tradiționale și momente speciale pregătite cu grijă.

Andreea Bălan va purta trei rochii de mireasă la nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan a dezvăluit că pentru marele eveniment va purta nu mai puțin de trei rochii de mireasă. Artista își dorește să fie o mireasă spectaculoasă, dar în același timp confortabilă, astfel încât să se poată bucura din plin de fiecare clipă. Ținutele vor fi atent alese, iar pantofii vor fi comozi, întrucât știe că va petrece multe ore în picioare, pe ringul de dans și alături de invitați.

„Am o rochie pentru ceremonie, o rochie pentru vals și încă una pentru momentul tortului. Trei rochii. Una este tip sirenă, una este ca de păpușă, pentru vals, iar a treia este scurtă.Pentru ca nunta să fie perfectă, o să am grijă să port tocuri mici, ca să nu mă doară spatele. Trebuie să stai multe ore în picioare, să dansezi și să fii printre invitați. La asta o să fiu atentă. În rest, totul va fi foarte bine, pentru că am oameni specializați care se ocupă de organizare. Victor este fericit, emoționat și nerăbdător. Este prima lui nuntă. Doamne ajută! E foarte frumos când oamenii se iubesc și construiesc împreună lucruri frumoase”, a transmis Andreea Bălan, în Un podcast de seara cu Alex Dobreanu.

Nunta va avea un specific tradițional

Nunta va avea un specific tradițional, cu dansul mirilor, obiceiuri românești și un meniu ales cu atenție, astfel încât invitații să se simtă răsfățați. Decorul va completa peisajul natural de pe malul lacului Buftea, oferind un cadru de vis pentru unul dintre cele mai importante momente din viața artistei.

„Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât. M-a întrebat dacă mai vreau să mă căsătoresc vreodată, dacă vreau să îmbrac din nou rochia de mireasă. Știa deja că îmi doresc asta. La turnee mă trecea drept wife, pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea. El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele.

Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional, el este cunoscut în lumea tenisului. O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea. Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat. Nunta va avea loc pe malul lacului Buftea și vor fi aproximativ 150 de invitați. Am stabilit locația, meniul, cine va cânta și am trimis deja invitațiile. Va fi o nuntă tradițională, cu dansul mirilor, obiceiuri și mâncare tradițională”, a mai spus artista.

Pentru Andreea Bălan, această căsătorie marchează un nou început și o etapă plină de maturitate, echilibru și iubire. Alături de Victor Cornea, artista pare mai fericită ca niciodată și pregătită să își construiască viitorul într-o poveste care promite să fie la fel de strălucitoare ca aparițiile sale de pe scenă.

