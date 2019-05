Andreea Bănică a trecut prin clipe de groază din cauza băiețelului ei. „Am înnebunit. Îmi tremurau mâinile și picioarele”

Artista a povestit despre incidentul cu fiul ei, Noah, la emisiunea Teo Show, de la Kanal D.

„Este pasionat de maşini. Copilul ăsta a pornit o maşină. La vârsta lui. Ne-am speriat cu toţii. Am disperat. Eu eram în America, în turneu. Am auzit nişte ţipete prin casă. El era cu bunica şi pornise maşina. Nu vreţi să ştiţi. Am înnebunit. Îmi tremurau mâinile şi picioarele. M-a luat şi capul. M-a bufnit un plâns! Nu înţelegeam ce se întâmplă.

Abia după 25 de minute am aflat că acest domn a pornit maşina. Era în maşina cu bunica. A luat cheile, le-a băgat în contact şi a pornit maşina. Bunica are o maşină „manuală”. În faţa casei, acasă. Supravegheat. Bunica nu a mai ştiut ce să facă în momentul ăla. Au sărit toţi, au ţipat toţi. Bunica, sora, menajera…Toţi care erau acolo. Am zis că de-acum înainte vom ascunde cheile, domnul e pericol public”, a povestit Andreea Bănică.

Cântăreața Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. Este o familistă convinsă. Este căsătorită cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii: Sofia și Noah. Băiețelul vedetei, Noah, a venit pe lume în luna noiembrie a anului 2016.

