Ieri, Andreea Bănică a distribuit pe Facebook câteva fotografii cu ea îmbrăcată într-o ținută tinerească, foarte modernă. Poartă un tricou alb, iar pe deasupra are un sacou mai lung, pe post de rochie. În picioare are șosete Nike, albe, și pantofi negri, fără toc. La întreaga ținută a asortat o geantă Chanel, neagră.

Cu aproximativ 4.000 de like-uri i-au apreciat fanii pozele, unii dintre ei i-au complimentat stilul vestimentar, iar alții au criticat-o pentru cum s-a îmbrăcat.

„Le-ai luat de la second-hand? Sacoul parcă e bărbătesc la fel și pantofii. Arată ca niște vechituri aceste haine pe ține. Nu mai ai aceeași feminitate și nu mai ești sexi ca altădată. Renunță la acest stil. Nu te caracterizează, nici nu te avantajează. Sincer, Andreea! (…)

Încerci marea cu degetul, dar nu îți iese. Moda ca moda, dar vârsta își spune cuvântul.(…)

E o ținută sobră, decentă, tinerească, o ținută care degajă bun-simt, responsabilitate, în ton cu toamna! (…)

Andreea, te salut cu drag! Mie nu mi se potrivește moda asta, dar dacă tu ai ales să revii la șosetele flaușate, so be it! Să fii iubită! (…)

Andreea, ești frumoasă și îmbrăcată că o fată de liceu. (…)

Ești oricum frumoasă și îți stă bine cu orice! (…)

În genul ăsta se îmbracă fetița mea la școală, îmi place foarte mult! (…)

Andreea, ai început să te dai în spectacol, deja ai întrecut limita. (…)

Șosetele alea cât or fi ele de moderne strică imaginea unei genți bune la purtător! Șosetele sunt pentru îmbrăcăminte sport sau pe dedesubtul pantalonului, la adidași, pantofi sport sau plați, fără tocuri!”, au comentat urmăritorii ei pe Facebook.

Alții s-au legat de comportamentul ei. „Îmi place outfitul, însă atitudinea ta lasă de dorit!”, a scris unul dintre fanii ei.

Andreea Bănică nu a ezitat și a răspuns: „Trebuie să fiu umilă???? Sau cum? Asta-i de pe vremea comunistă!!! Hello, suntem în secolul 21!!!! Atitudinea dă tonul”.

