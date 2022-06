De asemenea, Andreea Bănică a fost de nenumărate ori pe primul loc în clasamentele muzicale româneşti şi a obţinut o serie de premii care i-au certificat valoarea de-a lungul anilor. Apariţiile ei vestimentare, atât pe scenă, cât şi în videoclipuri şi la evenimente, au uimit şi cucerit prin prospeţime şi prin stilul inconfundabil.

Aflându-se pe scena muzicală de aproape 25 de ani, artista a știut de fiecare dată să se reinventeze și să se readapteze tendințelor actuale. Alături i-a fost, de fiecare dată, soțul artistei, care îi este și impresar. A cochetat și cu televiziunea din postura de invitat, prezentator și actriță de sitcom.

În urmă cu mulți ani, pe când era la începuturile sale în industria muzicală din România, vedeta a fost curtată de un miliardar. Pe atunci, ea și Lucian Mitrea nu erau căsătoriți. Astfel, omul de afaceri din străinătate s-a oferit să o plimbe cu mașina lui decapotabilă. Îndemnată de actualul ei soț să accepte propunerea, Andreea Bănică s-a urcat în mașina miliardarului, moment în care acesta i-a dat de înțeles că intențiile sale sunt cu totul altele. La „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Andreea Bănică a povestit întreaga scenă.

„Da, da. (n.r – a fost curtată de un miliardar) Vai, m-am simțit foarte prost. În acel moment nu eram căsătorită, eram cu Lucian. Respectivul nu știa că eu am o relație cu Lucian. Era din altă parte, din altă țară, lângă noi, la vecini.

Am ajuns acolo la un eveniment de-al lui și a vrut să mă plimbe cu mașina lui decapotabilă. Lucian, cum e el foarte zăpăcit și foarte normal așa, câteodată poate anormal pentru unii, mi-a zis „du-te, du-te cu el, du-te și plimbă-te să vezi și tu cum merge mașina asta”. Lucian e pasionat de mașini și nu s-a gândit o clipă că respectivul are niște intenții pentru mine. Nu aveam nici bani pe atunci, nici mașini, eram la începuturile noastre. M-am suit în mașină cu respectivul, am plecat, eram stângace. Respectivul mi-a spus: «Știi vreo fată așa frumoasă ca tine căreia să îi ofer această mașină?».

În momentul ăla eram sub scaun de rușine, cred că m-am înroșit toată, din cap până în picioare. Nu m-am mai putut uita la el, mi-a fost atât de rușine de rușinea lui, de ceea ce a putut să îmi spună. I-am spus: «Îmi pare rău, nu cunosc așa fete care să își dorească o astfel de mașină». Mă gândeam ce ar trebui să facă ele pentru acea mașină. Am ajuns la destinație, l-am sunat pe Lucian.(…) Am trecut peste acest moment, dar oarecum este normal pentru o femeie să primească și astfel de propuneri, mai puțin frumoase, mai frumoase”, a povestit Andreea Bănică, conform Kanal D.

Andreea Bănică este căsătorită cu Lucian Mitrea din 2008 și au împreună doi copii, pe Sofia și Noah.

