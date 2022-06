Noah Andrei și-a adus mama într-o situație de disperare, după ce a plecat singur să se plimbe prin hotel. Într-un moment de neatenție, băiețelul a dispărut de lângă părinții săi, iar Andreea Bănică a intrat în panică.

Solista spune că este o mamă destul de permisivă, iar anul acesta o va lăsa pe Sofia, fiica ei în vârstă de 14 ani, să plece în vacanță cu prietenele.

„Pe Noah l-am pierdut în hotel, în vacanță. Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare! I-am trezit pe toți, am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală! Pe Sofia nu am pierdut-o însă niciodată, Doamne ajută, că nu știu ce s-ar fi întâmplat atunci!

Acum Sofia e mare, are 14 ani. O s-o las anul acesta să plece singură în vacanță cu prietenele, în Grecia. Nu sunt genul de mamă sperietoare, genul: aoleu pleacă copilul, ce să mă mai fac!”, a declarat Andreea Bănică, pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Mi-e frică să nu-mi pierd copiii de când mă știu eu”

Ea a recunoscut că cea mai mare frică a ei este să nu își piardă copiii. Andreea Bănică a mărturisit că la concertele sale se mai întâmplă să se piardă câte un copil, iar ea este nevoită să anunțe pe scenă.

„Am această fobie, recunosc. Mi-e frică să nu-mi pierd copiii de când mă știu eu. Am și motive pentru că, la toate concertele mele în aer liber, se întâmplă să se mai piardă câte un copil, tocmai când sunt eu pe scenă. Și culmea, eu sunt cea care trebuie să anunț că s-a pierdut copilul respectiv.

Nu e un moment prea plăcut. Nu vrei să știi cum este sentimentul ăsta de a-ți pierde ce ai mai drag pe lume. Îmi e foarte frică de acest lucru, toată viața am avut frica asta!”, ne-a mai mărturisit Andreea.

GSP.RO Discursul prin care David Popovici i-a cucerit pe maghiari. Ce a spus despre Ungaria într-un interviu

Playtech.ro Rusia, ANUNȚ HALUCINANT! Țara URIAȘĂ pe care o s-o atace prima dată: 'Direct la...'

Observatornews.ro Trei fraţi din Timiş, bătuţi, violaţi şi obligaţi de asistenţii maternali să poarte urzici în lenjerie. Agresorii au fost condamnaţi la 23 de ani de închisoare

HOROSCOP Horoscop 26 iunie 2022. Peștii au parte de o zi frumoasă, pe care ar fi bine să o petreacă în familie, dar într-un mediu diferit

Știrileprotv.ro Laurențiu Reghecampf a dat lovitura cu „Reghe Ranch”! Profit uriaș în afaceri pentru antrenor

Orangesport.ro "Nu mai are mult". Spioni infiltraţi în Kremlin au aflat cât mai are de trăit Vladimir Putin! Data înaintată de informatori

PUBLICITATE Anunț MedLife, care implică dezvoltarea calității serviciilor medicale la nivelul județului Timiș

PUBLICITATE Got Wood Design, atelierul de mobilier handmade pornit în joacă și ajuns business de zeci de mii de euro