„A fost ceva foarte simplu, pur și simplu te duci undeva și îți place cineva. Ne-am remarcat! După nuntă mi-a plăcut foarte mult petrecerea pentru că am fost la Poiana Brașov și pentru că erau mulți invitați străini și eram foarte mândră să le arăt cât de frumoasă este țara mea și am reușit. Am dansat de la început până la sfârșit (la nuntă, n.r) Am avut emoții, aș fi preferat să fac jurnalul, era mai ușor pentru mine. Nu îmi fac planuri atât de îndepărtate (despre nunta Alexiei), dar cu siguranță o să fie superbă, că nu are altfel cum să fie. Lucrurile pe care încerc să o învăț sunt acelea pe care le-am aplicat și eu, să iei totul de la 0 și să construiești încet, să înveți atât de mult încât să nu depinzi niciodată de nimeni și să știi în momentul în care le ceri unor oameni ceva, să știi dspre ce este vorba. Să fie un om care să facă lucruri de care niciodată să nu-i fie rușine. Sunt foarte fericită, consider că sunt un om care am avut mereu un înger care m-a protejat, consider că am avut ceea ce mi-am propus și multe lucruri pentru care am construit, încet și mă simt mândră de mine” a spus Andreea Esca, la Antena Stars.

