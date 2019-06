„De vreme ce ai mei nu erau de acord să dau la Teatru, unde mi-aș fi dorit, nu mai conta unde merg. Și am zis să dau la ASE, prin excludere. Dar nu am intrat, pentru că a venit Revoluția, s-au schimbat materiile și nu am avut timp suficient să mă pregătesc mai bine.

Dar uite că tot răul a fost spre bine! Tata mi-a zis să nu mai stau un an acasă și să merg în toamnă la o Facultate de Drept particulară, care tocmai se înființase. Când am ajuns acolo, am văzut pe un geam un afiș care anunța că au și Facultate de Jurnalism” a spus Andreea Esca, pentru viva.ro.

Citește și

GALERIE FOTO | Cum se răcoresc europenii în timpul valului de caniculă care a lovit vestul continentului

Citește mai multe despre Andreea Esca, cariera și televiziune pe Libertatea.