Pentru un calcul realist, luăm ca exemplu Lamborghini Huracán Tecnica, model lansat în 2022, cu motor V10 aspirat natural de 5,2 litri și 640 CP. Huracán a fost produs până în 2024, iar Tecnica a fost una dintre ultimele versiuni importante ale gamei înainte de înlocuirea cu Temerario. Lamborghini declară pentru Huracán Tecnica un consum oficial WLTP de 14,5 l/100 km, 0-100 km/h în 3,2 secunde și viteză maximă de 325 km/h.

Prețul de listă: peste 250.000 de euro, înainte de opțiuni

Un Huracán Tecnica nou pornea în Europa din zona 220.000–250.000 de euro, în funcție de piață, taxe și echipare, iar multe exemplare ajungeau mult mai sus după opțiuni. Pe piața europeană de mașini rulate, exemplarele din 2024 apar frecvent în zona 290.000–300.000 de euro, în funcție de kilometraj, configurație și stare.

Asta contează pentru că multe costuri anuale pleacă direct de la valoarea mașinii. CASCO, piesele, anvelopele, reparațiile și chiar nivelul de risc luat în calcul de asigurători sunt toate raportate la o mașină care valorează cât un apartament mare.

Benzina poate ajunge la 10.000–25.000 de lei

Oficial, la 14,5 l/100 km, un Huracán Tecnica ar consuma 725 de litri la 5.000 km pe an și 1.450 de litri la 10.000 km. Dar acesta este consumul WLTP, nu viața reală. În oraș, în trafic, cu porniri dese și accelerări normale pentru un V10, un consum de 20–25 l/100 km este mult mai realist.

În mai 2026, prețul benzinei premium în București era în jur de 9,75 lei/litru pentru OMV MaxxMotion 100 Plus, iar benzina standard 95 avea o medie națională de aproximativ 9,16 lei/litru.

La 5.000 km/an și 20–25 l/100 km, costul cu benzina premium ajunge la aproximativ 9.750–12.200 de lei/an. La 10.000 km/an, suma urcă spre 19.500–24.400 de lei/an. Dacă mașina este folosită mai mult în oraș sau pe circuit, consumul poate trece ușor peste aceste valori. Benzina nu este cel mai mare cost al unui Lamborghini, dar nici nu este o notă de subsol.

CASCO: costul care poate schimba tot calculul

RCA-ul poate însemna câteva mii de lei, în funcție de șofer, oraș, bonus-malus și asigurător, dar adevărata discuție este CASCO. La un Lamborghini, CASCO poate deveni cel mai mare cost anual, pentru că mașina este foarte scumpă, piesele sunt scumpe, iar reparațiile trebuie făcute în condiții speciale.

Nu există o sumă universală. Pentru un Huracán de 250.000–300.000 de euro, CASCO poate porni de la câteva mii de euro pe an și poate urca mult, în funcție de vârsta șoferului, istoric, franșiză, leasing, acoperire externă și condițiile poliței. Pentru modele V12 precum Aventador sau Revuelto, costul poate ajunge la zeci de mii de euro pe an.

Aici este diferența față de o mașină normală: la un Lamborghini, o poliță CASCO poate costa mai mult decât benzina, impozitul și revizia de bază la un loc.

Service anual: verificări regulate, chiar dacă mașina stă mai mult în garaj

Un Huracán trebuie verificat periodic, de regulă anual sau la aproximativ 9.000 de mile, adică în jur de 14.500 km, potrivit unor dealeri Lamborghini din SUA. În România, Lamborghini are dealer și service autorizat în București, listat oficial de producător.

O revizie anuală simplă pentru un Huracán este estimată de surse externe în zona 1.500–3.000+ dolari, iar alte ghiduri de service indică valori care pot urca în funcție de operațiuni. Pentru România, o estimare prudentă este de 7.000–15.000 de lei/an pentru verificări de rutină, schimburi de fluide, filtre, diagnoză și inspecții, fără probleme majore.

Dacă apar operațiuni mai mari, cum ar fi fluide pentru cutie, bujii, verificări suplimentare sau intervenții la sistemele de frânare, nota poate urca mult mai repede.

Anvelope: 8.000–23.000 de lei pentru un set

Un Lamborghini nu merge cu anvelope obișnuite. Pentru Huracán vorbim despre anvelope performante, dimensiuni mari și compuși gândiți pentru viteză, frânare și temperaturi ridicate. O reprezentanță Lamborghini din SUA estimează un set de anvelope pentru Huracán în zona 1.500–2.500 dolari, iar în România, un set potrivit poate ajunge realist la 8.000–23.000 de lei, în funcție de marcă, dimensiune și disponibilitate.

Dacă mașina este folosită rar și liniștit, nu schimbi neapărat anvelopele anual. Dacă mergi tare, faci drumuri lungi vara sau intri pe circuit, un set poate dispărea surprinzător de repede.

Frâne, impozit, parcare și alte costuri care nu dispar

Frânele pot fi adevăratul șoc. Pentru Huracán, intervențiile la frâne standard pot fi în zona 1.500–3.000 de dolari, dar sistemele carbon-ceramice pot depăși 10.000 de dolari cu montaj, adică peste 45.000–55.000 de lei. Nu este un cost anual obligatoriu, dar trebuie bugetat mental. La o mașină normală, frânele sunt un cost de service. La un Lamborghini, pot deveni un eveniment financiar.

Impozitul este și el mare. Pentru un Huracán cu motor de 5.204 cmc, calculul în București, la nivelul de peste 3.001 cmc și normă Euro 6, poate ajunge în jur de 7.800 de lei/an, în funcție de sector și încadrarea fiscală. Pentru un Urus cu motor V8 de 3.996 cmc, suma este mai mică, dar tot în zona câtorva mii de lei anual.

La acestea se adaugă parcare sigură, eventual garaj subteran sau spațiu privat, detailing, protecție PPF, baterie întreținută pe redresor, transport pe platformă în anumite situații și costuri administrative. Nu toate apar în fiecare an, dar toate fac parte din realitatea de ownership.

Cât costă o zi de circuit

Un Lamborghini este făcut să meargă tare, dar circuitul schimbă radical costurile. La MotorPark România, un track day auto în 2026 costă 650 de lei pentru o zi întreagă în avans, cu 6 ore de acces, iar casca și cagula pot fi închiriate cu 80 de lei. La Transilvania Motor Ring, evenimentele de track day moto listate prin TSBK apar în zona 550–750 de lei, dar pentru auto, costurile depind de organizator și eveniment.

Taxa de acces este însă partea mică. La un Lamborghini, o zi de circuit înseamnă combustibil mult mai mare, uzură accelerată la anvelope, frâne, lichide și risc de pietre, supraîncălzire sau mici daune. Chiar dacă intrarea pe circuit costă sub 1.000 de lei, costul real al zilei poate ajunge ușor la 5.000–15.000 de lei, iar dacă termini anvelopele sau frânele, suma poate deveni mult mai mare.

Cât ajunge totalul într-un an

Pentru un Lamborghini Huracán Tecnica folosit rar, cu aproximativ 5.000 km/an, fără anvelope schimbate, fără circuit și fără reparații mari, costurile de bază pot fi în jur de 30.000–45.000 lei/an fără CASCO: benzină 10.000–12.000 lei, impozit aproape 8.000 lei, service 7.000–15.000 lei, RCA, garaj și mici costuri de întreținere. Cu CASCO, totalul poate trece realist de 60.000–100.000 lei/an, în funcție de poliță.

Pentru același Huracán folosit mai serios, cu 10.000 km/an, un set de anvelope și câteva ieșiri sportive, bugetul cu CASCO, suma poate ajunge la 100.000–160.000 lei/an.

De aceea, întrebarea nu este doar dacă îți permiți să cumperi un Lamborghini. Întrebarea este dacă finanțele tale pot suporta mașina după ce ai cumpărat-o. Dacă un cost anual de 100.000 de lei îți schimbă viața sau îți dă emoții, probabil nu e momentul pentru un Lamborghini. La nivelul acesta, mașina trebuie să fie o plăcere, nu o presiune financiară.

