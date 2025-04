Un nou conflict exploziv a zguduit emisiunea „Casa Iubirii”, difuzată de Kanal D. Prezentatoarea Andreea Mantea nu a mai putut tolera comportamentul uneia dintre concurente și a avut o ieșire dură chiar în timpul filmărilor. Ținta nemulțumirii sale a fost nimeni alta decât Iasmina, bruneta implicată într-o serie de tensiuni recente din competiție.

Totul a pornit după ce Moldo, unul dintre concurenții favoriți, a renunțat brusc la relația cu Iasmina și și-a îndreptat atenția către Patricia. Gestul său a declanșat un val de emoții în casă, iar Iasmina a devenit, din nou, centrul controverselor. Atitudinea sa tot mai tensionată și replicile acide i-au atras critici nu doar din partea colegilor, ci și din partea publicului.

Andreea Mantea și-a ieșit din fire la TV

Andreea Mantea a intervenit ferm și a pus lucrurile la punct. Vedeta a dezvăluit că numeroși telespectatori au trimis mesaje în care acuză producătorii că o favorizează pe Iasmina, ceea ce a amplificat și mai mult tensiunea.

„Andreea Mantea: Poate că ai fost favorizată din cauza vârstei și din cauza situației prin care ai trecut cu Moldo, dar asta nu înseamnă că trebuie să ți se urce la cap.

Iasmina: Dar nu mi s-a urcat, doamna Andreea, la cap. Dacă dumneavoastră considerați…

Andreea Mantea: Dar în acest moment atitudinea ta ți se pare ok?

Iasmina: Ce fel de atitudine am?

Andreea Mantea: Față de mine?

Iasmina: Da, păi ce fel de atitudine am?

Andreea Mantea: Ai avut parte de o decepție cruntă, am zis să te înțelegem și să te sprijinim, dar în acest moment eu am senzația că nu mai este o decepție, am senzația că este obrăznicie.

Iasmina: Ok, asta considerați dumneavoastră.

Andreea Mantea: Și nu doar eu.

Iasmina: Nu am ce să fac, dacă dumneavoastră considerați că nu este ok, eu pot pleca acasă.

Andreea Mantea: Noi nu vrem să pleci acasă, dar o să te rog să îți aduci aminte de cei 7 ani de acasă, de bunul simț pe care ar trebui să-l ai față de toți oamenii ăștia de aici, de limbajul pe care ar trebui să-l ai la televizor”, a fost discuția dintre Andreea Mantea și Iasmina.

Iasmina vrea să părăsească emisiunea „Casa iubirii”

În urma confruntării, Iasmina a izbucnit și a declarat că vrea să părăsească emisiunea. Decizia ei vine după o perioadă plină de conflicte și emoții intense, în care s-a simțit tot mai izolată.

Rămâne de văzut dacă Iasmina își va duce planul până la capăt sau dacă va mai da o șansă iubirii… și emisiunii. Un lucru e sigur: „Casa Iubirii” nu duce lipsă de dramă!

