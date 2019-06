Andreea Mantea a reușit să fenteze bunătățile turcești. «Am limonada mea magică, pe care o beau zilnic»

Andreea Mantea este o gurmandă din fire

Pentru că majoritatea fotografiilor pe care le postează pe site-urile de socializare sunt făcute în diverse restaurante din Turcia, având în față preparate care nu par să fie deloc de regim, nu am putut să nu o întrebăm pe Andreea cum reușește să-și mențină silueta, mai ales că bruneta a declarat în repetate rânduri că este o gurmandă și că nu este adepta dietelor, în mod special a celor prin înfometare. „Aici mă aflu pe teritoriul ceaiurilor, așa că mă ajută foarte mult aceste ceaiuri să nu mă îngraș. Ceaiul verde, după cum bine se știe, este un antioxidant foarte puternic. Sigur, mai am și eu limonada mea magică pe care o beau, cu lămâie, ghimbir și afine. În plus, merg și la sala de fitness, cam de trei ori pe săptămână”, ne-a declarat Andreea Mantea.

Mantea și fiul ei au tot soiul de activități împreună

Se întreține alergând după fiul ei

În plus, pentru că zilnic are filmări pentru reality show-ul „Puterea dragostei” și în unele weekenduri a revenit în țară pentru a filma pentru show-ul „Se strigă darul”, atunci când are puțin timp liber îl petrece exclusiv cu fiul ei, David. La cei 4 ani, David este extrem de energic, astfel că o parte din buna condiție a Andreei i se datorează și lui. După cum spune și prezentatoarea TV, puștiul nu stă o clipă locului și ea trebuie mereu să țină pasul cu el. Astfel că, pe toată șederea în Turcia, pe lângă turul restaurantelor, Andreea și David au făcut mișcare în aer liber, cele mai multe ieșiri fiind pe plaja din apropiere.

