Recent, Andreea Mantea a primit din partea iubitului său un buchet superb de flori, pe care l-a postat pe Instagram.

Buchetul a venit însoțit și de un bilet, pe care scrie: I love you for a life time…and more (Te iubesc pentru tot restul vieții și dincolo de ea) . Pare că Andreea este fericită și împlinită pe plan personal, însă în urmă cu ceva timp, aceasta a decis să fie discretă în ceea ce privește viața sentimentală.

Andreea Mantea are un băiețel cu luptătorul Cristian Mitrea

Andreea Mantea și Cristi Mitrea au format un cuplu pentru o scurtă perioadă.

Aceștia s-au despărțit atunci când vedeta era însărcinată în patru luni, însă luptătorul MMA nu și-a renegat copilul. Acum, cei doi au o relație frumoasă, de dragul lui David.

