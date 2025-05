Într-un interviu pentru cancan.ro, Andreea Marin a vorbit deschis despre cele mai importante momente ale vieții sale: plecarea fiicei sale din țară, relația actuală cu partenerul său, dar și despre perioada care a consacrat-o – anii în care a prezentat emisiunea „Surprize, surprize”. Deși au trecut aproape două decenii de la încheierea îndrăgitului show TV, vedeta mărturisește că acei ani i-au rămas întipăriți în suflet.

Andreea Marin a căzut în direct, la „Surprize, surprize”

Cu nostalgie și umor, Andreea Marin și-a amintit atât clipele emoționante, cât și cele amuzante din timpul filmărilor. Unul dintre cele mai memorabile momente a fost chiar o căzătură în direct, care, deși a stânjenit-o atunci, acum o face să zâmbească.

„Îmi aduc aminte când am căzut pe scări de sus până jos, la emisiune, chiar de 1 aprilie. Scara era nouă, decorul nou, pantofii din picioarele mele… tot noi! Am venit pe o scară spirală de sus până jos. Am avut norocul că am reuşit să rămân cu mâna pe balustradă! Când am ajuns jos, s-a întâmplat ceva extraordinar! Am privit spre sală şi toţi spectatorii mă aşteptau aşa, cu braţele deschise, să mă prindă! Aceasta a fost reacţia lor, să mă ajute. Puteau să stea şi să râdă, dar nu s-a întâmplat!”, a spus Andreea Marin.

Și a continuat: „M-am ridicat şi am spus că aceasta a fost prima surpriză a serii şi aceasta, prima minciună de 1 aprilie. Am avut prezenţă de spirit, chiar dacă nu vreau să îţi spun cum îmi tremura inima. Îmi tremurau şi picioarele. Nu a fost uşor. A fost simpatic, după atâţia ani râd, chiar dacă atunci nu a fost deloc uşor”.

Adevărul despre rivalitatea dintre Andreea Marin și Mihaela Rădulescu

În urmă cu 20 de ani, rivalitatea dintre Andreea Marin și Mihaela Rădulescu, fostele soții ale lui Ștefan Bănică Jr. a ținut prima pagină a ziarelor mult timp. Însă, ambele vedete de televiziune au refuzat să dea detalii despre acest subiect. Acum, prezentatoarea Tv rupe tăcerea, iar în cadrul unui interviu a vorbit despre asta.

Prezentatoarea TV explică cine şi de ce a alimentat aceasta rivalitate. Deşi presa a întreţinut povestea ani buni, Andreea Marin recunoaşte că rivalitatea a fost creată de altcineva.

„Rivalitatea dintre mine şi Mihaela Rădulescu a fost construită, dar nu de mine. Da, a fost întreţinută de presă, dar nu şi construită! Cred că am spus tot! A fost construită de cine avea interesul să fie construită această poveste, apoi doar întreţinută de presă, care a captat subiectul şi a continuat.

Eu nu mi-am dorit această poveste! Nu cred că e nevoie de rivalitate. Fiecare om are drumul său, e loc sub soare pentru toată lumea. Precum viaţa ne-a dovedit deja, fiecare e pe drumul lui şi fiecare îşi urmează calea. Calea mea e calea mea şi nici nu îmi doresc să fiu pe calea altcuiva”, a explicat Andreea Marin, pentru Cancan.

După ani întregi în care s-a vorbit despre acest conflict, Andreea Marin recunoaște pentru prima oară că a fost afectată de ceea ce se spunea în acea perioadă.

„Da, bineînţeles că mă supărau titlurile apărute în presă. Erau nedrepte! Mă şi distrăgeau de la ceea ce eu aveam bun de făcut bun în viaţă. Bine că, în sfârşit, lucrurile s-au lămurit”, a explicat prezentatoarea TV.

