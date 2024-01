Andreea Marin, cunoscuta prezentatoare TV, a devenit un exemplu de disciplină și sănătate pentru fanii săi, după ce a făcut schimbări semnificative în stilul de viață pentru a face față unor probleme de sănătate.

În ultima perioadă, Andreea Marin s-a confruntat cu diverse simptome care au afectat nu doar starea sa fizică, ci și cea mentală. Vedeta a decis să facă analize amănunțite și tratament medical. Însă, pe lângă soluțiile medicale, Andreea a optat și pentru o schimbare radicală în ceea ce privește alimentația și stilul de viață.

„În viață, ne apropiem de niște simptome pe care nu le-am simțit înainte și ne putem simți descurajate în propria viață, să nu înțelegem de ce nu mai e bine. Per ansamblu se întâmplă niște lucruri în corpul nostru și ele ne afectează și starea mentală”, a declarat Andreea Marin la Antena Stars, relatează spynews.ro.

Principala schimbare a constat într-un accent pus pe alimentație sănătoasă și echilibrată, alături de adoptarea unui program de exerciții fizice regulate. Andreea Marin a reușit să slăbească impresionant, pierzând nu mai puțin de 16 kilograme în urma acestor schimbări.

„Am început cu analizele, am văzut ce nu e bine, apoi le-am repetat în timp”

Vedeta a mărturisit că a devenit mult mai atentă la ceea ce mănâncă, preferând alimente sănătoase. Desigur, aceasta nu s-a ferit de dulciuri, însă le consumă în cantități moderate și doar la ocazii speciale. De asemenea, Andreea Marin a adoptat obiceiul de a consuma un singur fel de mâncare la o masă, evitând somnul după masă și bucurându-se de o energie crescută pe tot parcursul zilei.

„Am început cu analizele, am văzut ce nu e bine, apoi le-am repetat în timp. Am început să țin o dietă corectă, am început să colaborez cu specialiști care au grijă de corpul meu, de tenul meu, căci și el suferă modificări la această vârstă. Fac mișcare, așa cum se cuvine, nu în exces, nu exagerat. Mănânc de toate, atenție, de toate. Nu există ceva care îmi este refuzat. Dacă merg la ziua prietenei mele, iau o prăjiturică, nu mă feresc de tot de zahăr, dar mă feresc în general. Gătesc mult sănătos. Nu mai pot să mănânc mult pentru că mi-am educat corpul și, practic, eu mănânc un singur fel la masă. Atunci nu mai există acea senzație de disconfort, necesitatea de a te întinde după masă, am energie, mă simt bine, mă trezeam obosită”, a adăugat Andreea Marin.

„Am înțeles cum funcționează corpul meu la această vârstă, că e diferit de acum 10 sau 20 de ani”

Sportul a devenit, de asemenea, o parte din rutina zilnică, iar vedeta se bucură de beneficiile acestuia atât în plan fizic, cât și mental. Transformarea Andreei Marin demonstrează fanilor săi că schimbările în stilul de viață pot avea un impact semnificativ asupra sănătății și bunăstării generale.

„Nu e vorba doar de kilograme. Sunt multe lucruri pe care le-am schimbat. Am înțeles cum funcționează corpul meu la această vârstă, că e diferit de acum 10 sau 20 de ani. Arderile sunt altele, procesele chimice din corpul nostru se modifică odată cu apropierea de această vârstă și e nevoie de o suplimentare. Ai nevoie de o hrană de un anumit fel care să echilibreze situația, sportul contează, dar nu se face oricând.”

