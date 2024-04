După divorțul său de Andreea Marin în 2013, artistul Ștefan Bănică jr a fost obligat conform legislației să contribuie financiar la întreținerea fiicei lor, Violeta. Luna de lună, el trebuie să achite o sumă semnificativă pentru pensia alimentară a adolescentei.

Valoarea exactă a acestei pensii nu este știută oficial, dar estimările indică aproximativ 1.500 de euro lunar, suma similară pe care Bănică jr a plătit-o și pentru întreținerea fiului său cel mare, Radu Ștefan, potrivit ciao.ro.

Pensia alimentară este stabilită de instanță în funcție de veniturile nete ale părintelui care nu are custodia copilului. Cuantumul este determinat și în funcție de numărul de copii și este destinat să acopere cheltuielile de întreținere ale minorilor. Veniturile nete, așa cum sunt definite în legislație, nu includ diverse compensații și bonusuri, ci se referă strict la veniturile certe și regulate.

Ștefan Bănică jr va continua să plătească pensia alimentară pentru Violeta până când aceasta își va finaliza studiile sau până la atingerea vârstei majoratului, care se apropie rapid, având în vedere că fiica sa a împlinit deja 16 ani. Artistul va respecta această obligație financiară până la îndeplinirea condițiilor legale stabilite în acest sens.

Lavinia Pîrva, despre căsnicia cu Ștefan Bănică jr

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr au o căsnicie care durează deja 7 ani, însă începutul poveștii lor de dragoste a ținut prima pagină a ziarelor. Acum, artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada în care era acuzată că ar fi intervenit în relația soțului ei cu Andreea Marin.

Lavinia Pîrva, cunoscută pentru cariera sa de succes în industria muzicală, se poate declara acum o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Cu o carieră strălucitoare și o viață personală armonioasă alături de celebrul artist Ștefan Bănică jr, Lavinia a reușit să câștige inimile a milioane de fani.

De mai bine de 10 ani, Lavinia și Ștefan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în 2019 au devenit părinții unui adorabil băiețel pe nume Alexandru. Cu toate că au fost mereu discreți în privința vieții lor personale, recent, Lavinia a decis să împărtășească câteva gânduri despre relația lor și despre felul în care au gestionat zvonurile și speculațiile din media.

Despre zvonurile și speculațiile care au apărut de-a lungul timpului, Lavinia Pîrva a menționat că au fost momente dificile, dar că ea și Ștefan au reușit să treacă peste ele datorită încrederii pe care o aveau în căsnicia lor.

„Pentru mine a fost destul de greu în urmă cu ceva ani să văd că sunt foarte des pe prima pagină a ziarelor cu o etichetă care nu era a mea! Nu am simțit niciodată nevoia să mă justific în niciun fel pentru că am realizat de pe atunci că este în zadar! Niciodată nu o să pot să închid gura lumii și presa caută senzaționalul! Am considerat că întotdeauna adevărul o să iasă la iveală dacă trebuie”, a spus artista.

„Credeți că am fi avut cum să avem o căsnicie dacă eram geloasă?”

Despre soțul său, Lavinia Pîrva are numai cuvinte de laudă. De asemenea, cântăreața a menționat că ea și Ștefan Bănică jr nu au avut niciodată motive de gelozie.

„Ștefan este, fără dar și poate, unul dintre cei mai frumoși bărbați de la noi din țară. Acum, vă întreb pe voi! Credeți că am fi avut cum să avem o căsnicie dacă eram geloasă? Cum ar fi fost să stau mereu cu garda sus și să pierd din vedere alte lucruri care ne-au adus astăzi în acest moment, în acest loc, împreună, cu un copil! Nu sunt o femeie geloasă, dar și datorită comportamentului soțului meu! Niciodată nu m-a făcut să simt ceva ce m-ar fi putut deranja”, a declarat Lavinia Pîrva pentru ego.ro.

