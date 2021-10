Andreea Marin, despre proiectul secret pentru care a filmat în Italia. Cum a pozat vedeta în cadă. „Abia aștept”

Mai mult, Andreea Marin și-a surprins fanii cu o imagine în care apare senzuală în cadă, dând impresia că a renunțat definitiv la haine, alegând să poarte doar… bijuterii.

„A fost o altă călătorie, după vacanța în Capri m-am întors acasă și am plecat apoi cu echipa mea de la Creative Hub Voice&Visibility, noul meu loc de muncă destinat creativității, spre Vicenza și Veneția, unde am filmat pentru noul nostru proiect ce va avea lansarea pe 20 octombrie.

Atunci veți vedea finalitatea și vom lansa filmul, inovația inedită, unică în România, care aduce împreună arta și tehnologia. Abia aștept!

Am recreat în Italia, pentru filmul realizat acolo, câteva scene iconice, Vespa e un simbol pentru această țară și nu-l puteam ocoli, așa că am învățat să o conduc acolo, în ziua dedicată acelei filmări. Ne-am și distrat, am făcut și o treabă frumoasă”, a declarat Andreea Marin pentru Click.

