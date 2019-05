„La fiecare 6 luni sau cel puțin o dată pe an, îmi impun să fac analize de rutină și pentru mine și pentru fetița mea, de ani buni. Vedem atâtea în jur, auzim de vești proaste aflate întâmplător, încât aceasta autodisciplină a așa-numitului check-up, verificarea periodica, ne poate salva sau scăpa de multe greutăți. Afli la timp, rezolvi la timp. Sau previi. Ori te bucuri să știi că ești bine. Când simt ca e bine să explorez mai mult decât sa fac doar analizele de sânge, fac și acest lucru. Am făcut o verificare serioasa, și bine am făcut, căci mici lucruri ce trebuiau rectificate am găsit, chiar dacă nu e nimic îngrijorător și ma bucur. Cu medicație pe termen scurt, rezolv micile nereguli. Dar am promis ca de fiecare dată când descopăr în sistemul nostru de sănătate medici sau inițiative bune, încercate pe propria piele, voi spune mai departe, pentru ca mereu aud întrebarea : știi cumva un medic bun pentru asta sau asta? Adică nu doar un profesionist, ci un Om care să îți explice cu răbdare, să îți inspire încredere, să îți arate că îi pasă, să te trateze cu respect, cu căldură umană. (…)”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

Recent, Andreea Marin a apărut total transformată într-o postare pe care a făcut-o pe contul ei de Facebook. Vedeta și-a pus o perucă argintie, schimbarea fiind apreciată de internauți.

