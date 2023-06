Andreea Marin a fost de mai multe ori prezentă în emisiunea „Vorbește lumea”, însă în una dintre ediții a avut parte de o situație puțin stânjenitoare. Vedeta a primit un buchet de flori din partea lui Shurubel, iar el nu a știut cum să îi ofere florile acesteia. Când fosta prezentatoare s-a ridicat să primească buchetul de flori și să îi mulțumească pentru gestul frumos, ea l-a pupat pe acesta, din greșeală, în ureche.

Shurubel, unul dintre prezentatorii emisiunii „Vorbește lumea”, a povestit că momentul a fost unul stânjenitor pentru amândoi.

„Eu am avut să-i dau flori Andreei Marin. Eu nu știam să îi dau flori. Eu trebuia să îi dau cumva, în capul meu. Eu cum mă întorc? Că e camera acolo… Cum stai, cum faci? A fost cel mai cringe moment ever. Ea era pe o canapea, avea interviul cu Adela.

Mi-a zis producătoarea în cască să merg să îi dau flori Andreei. M-am ridicat și zic: Andreea, pentru tine. În momentul ăla se ridică. Și cum fac? Și se ridică, și vine spre mine. A venit cumva să ne pupăm. Nu cred!

Da cum ne pupăm? Nu, cred că vrea să ne îmbrățișăm. Și m-am dus pe îmbrățișare, ea a venit să ne pupăm și… M-a pupat în ureche. După aia, mulțumesc, și a plecat. Măi, zici că am fost curier”, a dezvăluit, amuzat acum, Shurubel, despre momentul cu Andreea Marin, în podcastul lui Jorge de pe YouTube, relatează Fanatik.

Recomandări Cum au murit într-o fracțiune de secundă, în adâncul oceanului, pasagerii submarinului Titan. Senzorii secreți ai Marinei SUA au detectat încă de duminică un sunet suspect

Invitat alături de Shurubel la podcastul lui Jorge, Bogdan Ciudoiu a vorbit despre cât de grea este munca în televiziune. „Lumea te judecă din secunda unu și are dreptul s-o facă. E atât de dificil să ajungi la zen-ul ăla. Ăla e un zen pe care nu poți să-l fake-uiești în niciun fel. Îți ia jumătate de an. Cine are răbdare jumătate de an cu tine?”, a completat prezentatorul de la PRO TV.

„Era mai greu cu Adela, dar nu din vina ei”

Shurubel și Bogdan Ciudoiu au prezentat emisiunea „Vorbește lumea” alături de Adela Popescu, apoi soția lui Radu Vâlcan a fost înlocuită cu Lili Sandu. Cei doi simțeau o presiune atunci când lucrau cu Adela Popescu și au explicat de ce.

„Adela e un anumit tip de prietenă, de coechipier, cu Adela eram trei frați nebuni”, a declarat Shurubel. „Era mai greu cu Adela, dar nu din vina ei, ci din percepția mea, că era o presiune pe mine.

Ea era emblema acestei emisiuni vs. hei, suntem toți noi aici. Cu Lili asta a fost senzația, cumva. Încercăm cu toții să facem cât mai bine, dar, atenție, Adela nu a pus presiunea asta pe noi.

Recomandări Fiul miliardarului pakistanez nu voia să meargă în expediția cu Titan: „Era îngrozit, dar i-a făcut pe plac tatălui său”

Ce cred eu că dacă după acești doi ani aș avea ocazia să fac un an de Vorbește lumea cu Adela, ar fi interesant, că m-aș simți mult mai pregătit. Asta nu înseamnă că Lili nu are experiența de televiziune, dar eu vorbesc doar de asocierea asta de brand”, a mărturisit Bogdan Ciudoiu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Wow, Corina Caciuc a înflorit lângă Reghe! Cum arată azi tânăra de 30 de ani. Ce schimbare, ce atitudine!

FANATIK.RO Adevărul despre băiatul de 19 ani de pe submarinul Titan. Cum a ajuns, de fapt, să meargă în călătoria care l-a ucis

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Dezastru pe autostrada A1, după un accident mortal înfiorător. O dubă a fost spulberată de TIR pe contrasens, pe breteaua care face legătura cu DN 7

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop egiptean Mihai Voropchievici. Nativii care vor reuși mereu în viață. 'Îi iubește destinul. Sunt ‘bântuiți’ de noroc!'