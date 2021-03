Am avut fericirea pe bucăți, mereu îmi lipsea ceva

„Nu prea știm să trăim fericirea, ne cam luptăm cu noi înșine și cu ceilalți, și cu valurile vieții și ajungem să o cunoaștem prea târziu. Eu am ajuns să mă simt bine în pielea mea, cu adevărat, după 40 de ani, atunci când am realizat cât de important este acest echilibru, atunci când am înțeles că este important să trăiesc și pentru mine, nu doar pentru cei dragi”, i-a povestit Andreea Marin Alinei Ilioi Mureșan, în platoul emisiunii Alături de Tine, de la a7tv.ro.

La vârsta de 9 ani, Andreea și-a pierdut mama, iar această lecție dureroasă i-a umbrit fericirea de foarte multe ori de-a lungul timpului.



„Psihoterapia m-a ajutat să înțeleg de unde venea acel gol, ei bine, acesta se datora lipsei pe care am suferit-o la o vârstă fragedă. E o lipsă pe care nu poți să o suplinești cu o relație. Prin dezvoltare personală, după 40 de ani am realizat că este bine să mă ocup de propriile nevoi.”

Nu îmi doresc să am un copil excepțional, perfect, și așa mai departe Andreea Marin, despre fiica ei, violeta

Știind ce înseamnă lipsa unei mame din viața copilului, Andreea a povestit că are o relație foarte apropiată și deschisă cu fiica sa în vârstă de 13 ani. În plus, vedeta spune că-și dorește ca fiica ei să realizeze cât de important e să trăiască fericirea, să se bucure de ce are, să fie echilibrată și să lupte mereu pentru drepturile ei, să nu renunțe niciodată la principiile ei pentru a valida credințele altora.

