Andreea Marin, care are 47 de ani, a fost îndemnată de tatăl ei să joace handbal, pe vremea când era foarte tânără. Ani de zile a jucat handbal, era chiar talentată și remarcată de toți profesorii de sport.

Vedeta a renunțat însă la handbal și s-a îndreptat către televiziune, acolo unde a cunoscut un adevărat succes. „În școala primară am avut mai mulți profesori de sport minunați. Domnul Severin și-a dorit foarte tare să facem un pas înainte, să mergem mai departe. Erau acele competiții sportive pe vremea lui Ceaușescu – Daciada – am ajuns sus, până în finală. Lipsa altor tentații ne ducea în mod benefic către sport, nu către baruri, băuturi alcoolice.

Tatăl meu făcuse cu brio baschet, așa că m-a susținut foarte tare să merg spre handbal. Am fost căpitan de echipă, inter stânga. Am fost și la meciuri de handbal în tribună, am făcut și filmări cu sportivele noastre mari. Le admir, le urmăresc. Iubesc acest sport, mi se pare foarte frumos și foarte elegant. Te educă, te disciplinează. Mi-a folosit fair play-ul din sport în viața de toate zilele”, a spus Andreea Marin, în podcastul „Altceva”, cu Adrian Artene, potrivit prosport.ro.

„Cristina Neagu este foarte mediatizată, dar pentru mine toate jucătoarele care ajung la performanță merită aprecierea”, a mai declarat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În prezent, Andreea Marin e antreprenor, a făcut și credit la bancă pentru afacerea ei. Creative Hub Voice&Visibility e studioul de filmări al Andreei Marin. Are un întreg spațiu cu diferite platouri, diferite zone pentru filmare, dar și cu un loc special amenajat pentru machiaj, pentru coafură. Vedeta s-a văzut nevoită să aibă un astfel de loc având în vedere activitatea ei.

Recomandări Până la serviciile secrete ne omoară politrucii. De ce lăsăm birocrații să decidă cine investește în România?

„Munca mea asta înseamnă, înseamnă media sub diverse forme, înseamnă comunicare, înseamnă să intru în casele oamenilor prin diverse metode moderne, televiziunea era odinioară principalul canal, acum internetul și, cu toate aceste facilități, transmisiunile live au devenit importante, așa că am creat acest hub creativ, locul în care avem absolut tot ce e nevoie din punct de vedere tehnic pentru a face evenimente, lansări, transmisiuni live, recenta transmisiune a lansării cărții mele a fost făcută tot de aici. Studiouri de machiaj, de pregătiri pentru partea de filmări, regie, absolut tot ce e necesar și o grămadă de locuri frumoase unde putem desfășura filmările noastre”, a spus vedeta pentru fanatik.ro.

GSP.RO Un străin venit să lucreze în România, șocat când a ajuns la Piatra Neamț. Ce a văzut:"Am stat vreo două săptămâni în casă"

Playtech.ro ȘOC! Dana Budeanu, DESFIINȚATĂ în fața lui Măruță. A fost făcută praf în doar 3 cuvinte

Observatornews.ro Cine ar fi rusoaica care i-a permis soţului său militar să violeze ucrainence atâta timp cât se protejează şi nu îi spune nimic

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2022. Scorpionii mai bine fac efortul de a-și păstra calmul decât să fie nevoiți să repare relații stricate

Știrileprotv.ro Țara din Europa în care mii de oameni au ieșit în stradă în sprijinul Rusiei şi împotriva NATO. VIDEO

Orangesport.ro VIDEO | Ce au făcut soldaţii ruşi în casa din Bucea a unui campion mondial. Tânărul a filmat momentul în care a intrat în locuinţă

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană