La începutul lunii decembrie 2022 s-a aflat că Andreea Perju s-a despărțit de soțul ei după 13 ani de relație. De fapt, ei au divorțat de mai multă vreme, de mai bine de un an de zile, dar până la sfârșitul anului trecut actrița nu a vorbit public despre viața ei personală.

Chiar dacă ea și Cristi nu mai formează un cuplu, Andreea Perju are o relație foarte bună cu acesta, formează în continuare o echipă când vine vorba de fetelor lor. Acum, de Paște, micuțele vor merge într-o vacanță cu el, iar vedeta are alte planuri. „Petrecem separat.

Ele vor fi cu tatăl lor, vor pleca din țară. Am înțeles că vor pleca undeva în Napoli. Tatăl lor este foarte implicat în tot ce înseamnă educația și creșterea lor. Mi se pare absolut important să își petreacă timp atât cu mine, cât și cu el. Cred că, cel puțin pe partea asta, mereu vom rămâne o echipă.”, a declarat Andreea Perju, la Antena Stars, conform Spynews.

Nici Andreea Perju nu se lasă mai prejos, la Paris va fi anul acesta, de Paște. „Mami va pleca la Paris, cu o prietenă. M-am hotărât să îmi beau cafeaua pe alte meleaguri.”, a mai spus ea.

De ce a divorțat Andreea Perju de soțul ei

După 13 ani de căsnicie, Andreea Perju și Cristi Donciu au divorțat. Actrița deja s-a mutat într-o casă cu fiicele ei, au pornit o viață nouă. Noi am avut o relație superbă. A fost relația care, pentru mine, va rămâne cea mai semnificativă, pentru că din această relație au reieșit cele mai minunate fetițe de pe fața pământului. Iar copilele astea m-au echilibrat, mi-au dat un sens în viață și o putere, pe care sigur mi-ar fi fost mult mai greu să mi-o găsesc, neavându-le pe ele.

Noi doi am crescut împreună, am evoluat împreună, am făcut foarte multe lucruri împreună. Adică, până să hotărăsc să o iau pe un alt drum, Cristi a fost un alfa. Doar că eu nu cred în relațiile de care ții cu dinții, doar ca să nu se termine.

Și mi se pare important și ce valori le transmit fetițelor mele: faptul că, atunci când te căsătorești, rămâi în acel mariaj orice ar fi sau că e al naibii de greu să faci pasul ăsta și să iei decizia de-a pleca după o perioadă atât de lungă și de frumoasă și de-a accepta că, din păcate, nu mai poate fi salvat nimic acolo?”, a explicat vedeta, care a mărturisit că ea a luat decizia de a divorța.

„Am suferit amândoi. Eu nu am stat să dezbat subiectul, chiar dacă a apărut în presă, pentru că eu mi-am dorit să le protejez, în primul rând, pe fetițe, dar și pentru că pentru noi a fost foarte greu. A fost mai important procesul nostru de acceptare și de vindecare, decât să mă apuc să umplu ziarele cu ce mi se întâmplă mie în viața personală”, a spus Andreea Perju pentru okmagazine.ro.

