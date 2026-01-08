Andreea Popescu este mama a trei copii și, pe lângă familia sa, în locuință mai sunt prezente și câteva persoane care o ajută în activitățile zilnice. Vedeta beneficiază de sprijin constant, având în casă trei femei care se ocupă de bunul mers al lucrurilor, atât în ceea ce privește copiii, cât și gospodăria.

Câte bone are Andreea Popescu

În urmă cu aproximativ o săptămână, Andreea Popescu a stârnit controverse după ce a publicat un mesaj în care sugera, în glumă, că ar fi apelat la o a patra bonă. Postarea a fost intens comentată, iar reacțiile negative nu au întârziat să apară.

Influencerița a explicat că a anticipat reacția publicului și că totul a fost făcut intenționat. „Era o glumă, nu mi-am angajat o a patra bonă. Era o prietenă a uneia dintre bonele noastre. În ziua de Crăciun știam că o să fac vâlvă, că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”, a spus vedeta pentru Spynews.ro.

Andreea Popescu a declarat că nu mai este afectată de comentariile negative din mediul online și că nu acordă importanță criticilor legate de faptul că ar avea prea multe ajutoare. Aceasta a ținut să lămurească și aspectele legate de salariile bonelor, precizând că informațiile vehiculate în spațiul public sunt eronate. Mai mult, vedeta subliniază că persoanele care o ajută fac parte din familie și sunt tratate cu respect, respingând ideea că ar fi suprasolicitate sau plătite necorespunzător.

Cum reacționează la critici

„Nu am nicio problemă, lumea nu mă cunoaște. Oamenilor le place foarte mult să-și dea cu părerea, ei știu tot și le place să-și dea cu părerea despre toți și despre toate. Oamenii din online știu tot. Pe mine nu mă mai afectează lucrurile astea, nici nu stau să citesc comentariile negative. Eu știu foarte bine ce fac. Am văzut și comentarii cum că le dau 1.000-1.500 de lei salariu bonelor.

Bonele mele câștigă mult prea bine, au bonusuri și tot ce trebuie. Sunt respectate și asta este cel mai important. Lumea își dă cu părerea și le știe pe toate. Bonele sunt ca parte din familie și câștigă și foarte bine. Ele n-ar fi stat dacă n-ar fi fost ok. Au comunități atât de mari aici, încât n-ar sta nimeni să fie umilit, să fie prea muncit, își găsesc instant dacă vor să plece”, a spus Andreea Popescu.

În realitate, Andreea Popescu a explicat că în locuință sunt două bone care se ocupă de copii, iar a treia persoană are atribuții legate de curățenie, intervenind și în îngrijirea celor mici atunci când este nevoie. Această organizare a fost aleasă pentru a exista un echilibru și pentru ca responsabilitățile să fie împărțite eficient. Vedeta a mai precizat că a preferat această variantă pentru a evita suprasolicitarea unei singure persoane și pentru a le oferi tuturor un mediu de lucru confortabil.

„Nu sunt trei bone. Avem două bone, iar o fată se ocupă de curățenie. Vine șase zile din șapte, între 8 și 10 ore pe zi. Și ea mă ajută în caz că una dintre bone nu se simte bine. Să știi că bonele acestea nu sunt toate doar pentru mine sau pentru copii, sunt și pentru ele. Am luat bonă pentru bonă.

Așa se face: iei o bonă pe care o pui să facă de toate, dar eu nu mi-am dorit să o muncesc pe una atât de mult, iar atunci fiecare bonă este ajutor pentru cealaltă. Aș fi plătit mult mai puțin dacă aș fi avut doar o bonă sau maximum două, dar am vrut să le acord lor un confort, ca și ele să se simtă bine”, a mai zis ea.

Andreea Popescu e căsătorită cu dansatorul profesionist Rareș Cojoc.

