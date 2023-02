„Nu îmi găsesc căștile. A! Le-am găsit! Să vezi ce e la mine în geantă! Bomboane pentru birou, pasaport, telefon, peptide, să nu mă deshidratez în timpul zborului, sărățele, Ipad, Kindle, în caz că mă plictisesc. A, am și apă! Am și niște gene! Cheile de acasă, elastic de păr, d’ăsta de buze, deodorant, pix, suplimente, ochelari, căști, gloss, rezerve pentru stilou.

Deci ce credeți că am în geantă de când am plecat de acasă. Nu o să ghiciți! Pentru că eu am grijă să nu fac risipă și am păstrat această banana, dar norocul meu e că nu a făcut o petrecere acolo. Bananele coapte sunt foarte bune, foarte sănătoase, drept pentru care eu voi mânca această banană., a spus vedeta”, a spus Andreea Raicu în mediul virtual, potrivit Spynews.

Răspunsul Andreei Raicu atunci când a fost întrebată dacă este însărcinată

Andreea Raicu a răspuns întrebărilor adresate de către fanii săi, iar mulți au întrebat-o dacă e însărcinată după ce au văzut o poză cu ea în costum de baie. Cum a reacționat fosta prezentatoare TV.

Andreea Raicu a fost în vacanță, în Thailanda, unde a petrecut clipe extrem de frumoase. Fosta prezentatoare s-a întors acasă după ce și-a încărcat bateriile pentru muncă.

Atunci când s-a întors la birou, Andreea Raicu a avut parte de o surpriză din partea colegelor sale. „Înapoi la birou! Am lipsit două săptămâni, dar am impresia că a fost o lună cel puțin.? Fetele mi-au pregătit o surpriză tare frumoasă și… ceva îmi spune că o să te bucuri și tu de ea.?”

Pe rețelele de socializare, ea a postat mai multe fotografii din vacanță, unele imagini erau cu ea în costum de baie.

Pe contul de Instagram, Andreea Raicu a primit mai multe întrebări, iar mulți au fost curioși să afle dacă aceasta este însărcinată. „Ești însărcinată?”, a fost întrebată fosta prezentatoare, potrivit Spynews.ro. Răspunsul Andreei nu a întârziat să apară: „Aș vrea eu. Așa pare în această poză! Cu mango sticky rice”.

