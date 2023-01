În cadrul podcastului moderat de Vlad Avarvari, Andreea Raicu s-a reîntors în timp și a rememorat ceea ce a marcat-o: lipsa mamei.

Cea care a adus-o pe lume a fost foarte mult timp departe de ea, prin prisma jobului, iar acest lucru s-a răsfrânt asupra comportamentului și gândirii vedetei.

Deși spune că părea un copil vesel și răsfățat, la anii adolescenței, Andreea Raicu se transformase mai degrabă într-o tânără nesigură, extrem de timidă.

„Mi-a lipsit foarte mult mama, pentru că era foarte mult timp plecată. Eram o adolescentă foarte nesigură pe ea. O adolescentă care nu se considera deloc frumoasă. Eram foarte timidă și aveam nevoie foarte mult de confirmările oamenilor din jur.

Nu aveam curaj. Eram foarte mult dominată, crescută cu acest sindrom al perfecționismului. Înfricoșată să nu greșească și dornică de foarte multă iubire.

Ca și copil, păream un copil foarte vesel, un copil răsfățat și foarte, foarte iubit de toată lumea. Pentru că toată lumea și-a dorit ca eu să vin în familie”, a povestit Andreea Raicu, potrivit Wowbiz.

„La un moment dat am devenit un copil foarte agitat pentru că mă comportam ca un băiețel, mă suiam în toți copacii, săream toate gardurile, nu suportam să mă îmbrac în fuste, eram efectiv ca un băiețel și după aia, când am crescut, am devenit foarte răzvrătită pentru că mi se impuneau destul de multe limite acasă, în general în zona de educație.

Și atunci am devenit foarte răzvrătită, dar am avut niște părinți care au știut cum să gestioneze foarte bine acest lucru”, a completat Andreea Raicu.

De ce nu se căsătorește Andreea Raicu

Andreea Raicu a avut de-a lungul timpului relații de lungă durată cu bărbați celebri de la noi, însă niciodată nu a ajuns în fața altarului. Fosta prezentatoare TV a spus care este motivul pentru care nu se căsătorește.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Andreea Raicu a discutat despre un subiect legat de viața sa personală. Vedeta, în vârstă de 45 de ani, a explicat de ce nu vrea să se căsătorească și să îmbrace rochia de mireasă.

În ultima perioadă, ea a fost foarte discretă cu viața personală și nu mai dorește să se știe fiecare detaliu despre partenerii ei.

„De ce trebuie să mă mărit? Știi, interesant este, chiar astăzi vorbeam cu cineva care s-a căsătorit acum trei ani și acum divorțează, își dorea așa de mult să se căsătorească și acum își dorește atât de mult să divorțeze”, a declarat Andreea Raicu la Kanal D.

