Andreea Raicu a mărturisit că, deși auzise numeroase povești despre tehnologie și ritmul de viață din Asia, realitatea de la fața locului a depășit orice așteptare, oferindu-i senzația că a făcut o călătorie în timp.

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„Am fost 7 zile în China și încă am senzația că m-am întors dintr-o altă lume. Auzisem de multe ori că e diferită. Dar una e să auzi și alta e să ajungi acolo. Și mai ales să descoperi cât de diferită este. Totul pare să funcționeze după alte reguli. Ritmul, dimensiunea orașelor, tehnologia, felul în care oamenii trăiesc, mănâncă, cumpără, muncesc”, a povestit ea.

Andreea Raicu a dormit prin mașini între două drumuri

Principalul motiv al deplasării Andreei Raicu pe continentul asiatic a fost legat de afacerea ei din domeniul vestimentar. Vedeta a participat la Intertextile Shanghai, considerat cel mai important târg de profil din Asia și unul dintre cele mai mari din lume, în căutarea unor materiale premium precum mătasea, lâna și cașmirul pentru viitoarele colecții.

Pe lângă întâlnirile de afaceri, călătoria a pus-o în fața unor contraste izbitoare, de la grădini istorice până la zgârie-nori desprinși din producțiile cinematografice.

„Contrastul dintre clădirile care par venite din viitor și grădinile în care timpul parcă s-a oprit. Dintre aglomerația incredibilă și ordinea care există în mijlocul ei. Dintre tradiție și o modernitate care, în anumite momente, m-a făcut să simt că noi suntem cei rămași în urmă. Am mers în primul rând la Intertextile Shanghai, cel mai important târg de textile din Asia și unul dintre cele mai mari din lume. Am vrut să descopăr materiale premium cu care vreau să lucrăm: mătase, lână, cașmir”, a adăugat fosta prezentatoare TV.

Andreea Raicu: „M-a scos complet din ceea ce îmi era familiar”

Dincolo de componenta profesională, Andreea Raicu s-a bucurat de fiecare moment al aventurii urbane, experimentând gastronomia locală și provocările legate de barierele lingvistice.

„Dar, dincolo de asta, China a fost o surpriză continuă. Am mâncat lucruri pe care nu știam să le numesc, m-am plimbat prin Shanghai noaptea cu senzația că sunt într-un film, am intrat în grădini care păreau din alt secol, am întâlnit oameni cu care nu aveam nicio limbă comună și cu care, cumva, am reușit să comunic. Am râs mult. Am fost curioasă să experimentez. Am fost foarte obosită. Am dormit prin mașini între două drumuri. Și cred că asta mi-a plăcut cel mai mult la călătoria asta: m-a scos complet din ceea ce îmi era familiar. 7 zile au fost prea puține ca să înțeleg China, dar suficiente cât să-mi dau seama cât de puțin știam despre ea. De abia aștept să revin”, a concluzionat Andreea Raicu.

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