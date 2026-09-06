Un e-mail trimis chiar în ziua închiderii

Uber și-a închis brusc serviciile în Nigeria și Uganda, lăsând mii de șoferi fără o sursă importantă de venit.

Decizia a intrat în vigoare pe 2 septembrie 2026, iar în multe cazuri șoferii au aflat că platforma nu mai funcționează în timp ce efectuau curse. Aplicația a dispărut din cele două țări aproape fără avertisment, ca și cum serviciul nu ar fi existat niciodată.

Potrivit publicațiilor de tehnologie, compania a trimis utilizatorilor un simplu e-mail chiar pe 2 septembrie, anunțând că serviciul nu va mai fi disponibil. Mulți clienți nu au văzut mesajul înainte ca aplicația să înceteze să funcționeze, iar ulterior l-au găsit în folderul de spam, unde părea un mesaj promoțional obișnuit. În mesajul trimis utilizatorilor din Nigeria, Uber scria: „Cu regret vă anunțăm o veste proastă. După o analiză atentă a activității noastre, am luat dificila decizie de a înceta operațiunile în Nigeria, începând cu 2 septembrie 2026”.

Uber opera în Nigeria din 2014 și în Kampala, capitala Ugandei, din 2016, devenind una dintre cele mai populare platforme de transport în marile orașe.

Curse întrerupte și șoferi rămași fără venituri

Închiderea a provocat confuzie și indignare în cele două țări. Mai mulți șoferi au relatat că aplicația s-a dezactivat în timpul curselor, iar după aceea nu au mai putut primi comenzi.

În Nigeria, Uber devenise un serviciu esențial în orașe precum Lagos, unde compania lansase chiar și un serviciu de transport pe apă în 2019 pentru a reduce timpul petrecut în trafic.

Pentru numeroși șoferi, platforma reprezenta principala sursă de venit.

Uber invocă doar o „schimbare de priorități”

Compania nu a oferit o explicație detaliată pentru retragerea din cele două țări, afirmând doar că este vorba despre o schimbare de priorități.

Decizia vine la scurt timp după ce Uber a anunțat o restructurare globală, care presupune concedierea a aproximativ 10% din angajați, adică peste 3.000 de locuri de muncă, reducerea nivelurilor de management și redirecționarea investițiilor către proiecte precum vehiculele autonome.

În Nigeria, șoferii reclamau de mai mult timp că tarifele nu mai acoperă costurile tot mai mari ale combustibilului, în timp ce comisioanele percepute de Uber au rămas ridicate. Eliminarea subvențiilor pentru carburant a făcut ca activitatea să devină și mai puțin profitabilă.

Retragerea din Nigeria și Uganda nu este un caz izolat. În ultimul an, Uber și-a încetat operațiunile și în Coasta de Fildeș și Tanzania, rămânând prezentă pe continent doar în Egipt, Ghana, Kenya și Africa de Sud. Într-un comunicat transmis ulterior publicației The Register, compania a precizat doar că a contactat șoferii activi pentru a le mulțumi pentru colaborare și pentru a le oferi sprijin în această perioadă, fără să explice motivele retragerii din cele două țări.

Potrivit BBC News, Uber s-a angajat să sprijine angajații și șoferii afectați de decizie și a transmis că centrul său de asistență va rămâne deschis pentru cei din Nigeria și Uganda până pe 23 septembrie pentru a găsi soluții pentru problemele nerezolvate.

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