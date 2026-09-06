Nuțu Cămătaru și partenera sa de viață, Claudia Brazilianca, au fost surprinși la un local din Năvodari, unde au luat masa alături de un grup de prieteni. Cei doi au ales ținute cu accente aurii și au preferat să rămână discreți pe durata ieșirii.

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Nuțu Cămătaru și Claudia Brazilianca, surprinși la Năvodari

Nuțu Cămătaru și Claudia Brazilianca au schimbat pentru scurt timp peisajul și au mers la litoral. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO la un local din Năvodari, unde au luat prânzul împreună cu un grup numeros de prieteni.

La masă s-au aflat aproximativ 14-15 persoane. Grupul s-a împărțit, pe parcursul mesei, în mai multe mici grupuri de discuții. Bărbații au vorbit între ei, în timp ce femeile au avut propriile conversații. Atmosfera a fost una relaxată, iar unii dintre cei prezenți au fost mai gălăgioși. Nuțu Cămătaru a preferat însă să rămână discret și nu a atras atenția printr-un comportament ostentativ.

Ținute cu accente aurii

Cei doi au atras atenția și prin alegerile vestimentare. Nuțu Cămătaru a purtat o cămașă neagră, cu un model auriu, în timp ce Claudia a ales o bluză cu inserții aurii. Astfel, ținutele lor au avut un element comun, fără să pară că au urmat un cod vestimentar stabilit în mod oficial. Accentele aurii au fost vizibile în cazul ambilor parteneri.

Viața de familie de la Snagov

Relația dintre Nuțu Cămătaru și Claudia Brazilianca a fost, de-a lungul timpului, prezentată în presa mondenă. Cei doi s-au căsătorit în perioada în care el se afla în închisoare. După eliberare, Nuțu Cămătaru s-a retras alături de familie la Snagov. Proprietatea sa se află pe malul lacului și include o vilă cu deschidere către apă, dar și un ponton privat pentru ambarcațiunile familiei.

Domeniul a devenit, în timp, un loc în care se reunesc membrii familiei și apropiații. Tot aici, Nuțu Cămătaru și-a petrecut și perioada de arest la domiciliu.

Chiar dacă cei doi își petrec o mare parte din timp la Snagov, ieșirile în compania prietenilor fac parte din programul lor. De această dată, au ales litoralul și s-au bucurat de ultimele zile de vară.

Sezonul 2 al documentarului „CĂMĂTARII”, pregătit de PRO TV și VOYO

În paralel cu apariția celor doi la Năvodari, PRO TV și VOYO pregătesc sezonul 2 al serialului documentar „CĂMĂTARII”.

Producția urmărește povestea familiei Cămătaru și legăturile dintre lumea interlopă și sistemul de justiție. Noul sezon va include personaje noi, mărturii și materiale de arhivă, care completează informațiile prezentate în primul sezon.

Documentarul este construit în jurul unor mărturii și documente, dar și al explicațiilor oferite de specialiști. Producția urmărește evoluția fenomenului pe parcursul mai multor decenii și prezintă contextul social și juridic în care acesta s-a dezvoltat.

„Noul sezon «Cămătarii» va avea premiera în această toamnă”, a declarat Anghel Damian pentru Libertatea.

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