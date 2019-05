„Am probleme, mă doare foarte tare spatele, probabil am sânii prea mari și mă doare spatele rău de tot și am venit să mă fac bine.Am venit să văd despre ce e vorba, de ce am durerile astea, pe care nu le-am avut în viața mea. Fac sală foarte multă, corpul meu nu a fost obișnuit cu sala, că nu am făcut sală în viața mea. Acasă în afară de mâncare și ordine, nu fac altceva. Am o doamnă care îmi face curățenie generală. O viață am, trebuie să-mi fac și eu toate plăcerile. O să-i spun și soțului meu să vină aici (la masaj, n.r.) ca să se relaxeze și el” a spus Andreea Tonciu, la Antena Stars.

