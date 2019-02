Andreea Tonciu face declarații pe care nu le-a mai făcut vreodată. „Nu mi-am permis să umblu cu un bărbat pentru banii lui, să-mi înșel iubitul”

Prezentă în platoul emisiunii Agenția VIP, Andreea Tonciu și-a deschis sufletul. Bruneta și-a amintit cu drag de cele mai amuzante apariții ale sale la diverse emisiuni de televiziune. vefdeta a afirmat că nu regretă nimic din ceea ce a făcut.

„Niște amintiri foarte, foarte frumoase. Nici nu zici că eram la filmare sau munceam, era ceva super ok, făceam cu drag așa, nu oboseam, îmi plăcea, foarte frumos. Probabil că lumea m-a catalogat așa…, dar eu sunt și voi fi întotdeauna o femeie foarte cuminte și de fiecare dată când am o relație nu mi-am permis să umblu cu un bărbat pentru banii lui, să-mi înșel iubitul.

Eu nu joc teatru niciodată…N u regret nimic din trecutul meu că nu am făcut ceva jenant și rușinos și am făcut și fac în continuare ceea ce îmi trece mie prin minte și nu aș crede vreodată că eu am făcut ceva ce alte fete fac mai grav.

Eu sunt omul care… dacă îmi faci ceva, normal că mă iau de tine după. Soțul meu este foarte serios, din punctul ăsta de vedere nu ne potrivim. Eu sunt o fire foarte nebunatică, iar el mă tolerează foarte mult. Eu dacă mă cert, mă cert singură. Este un bărbat opus mie! Urlu ca nebuna”, a declarat Andreea Tonciu, potrivit spynews.ro.

„Eu prin felul meu de a fi am câștigat telespectatorii și îmi lipsește asta. Dar acum sunt mamă și nu mai pot să fac lucrurile pe care le făceam înainte….

Fetița este foarte răsfățată, eu îi fac toate poftele. Deocamdată nu sunt pregătită să mai fac un copil, dar cine știe, pentru un an, 2, 3, 5, cine știe, poate mă răzgândesc. Pentru mine, copilul este o responsabilitate foarte mare.

La mine a venit totul de la sine, nu am programat nimic, nu am avut nicio bonă, doar eu cu mama, mama are o florărie și stă acolo de dimineață până seara. Nu sunt pregătită acum, psihic”, a mai spus ea.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf.

