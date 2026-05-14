„Am onoarea să vă invit pe dumneavoastră și pe doamna Peng să ne vizitați la Casa Albă pe 24 septembrie”, a declarat Trump în timpul discursului ținut la banchetul de stat, adresându-se lui Xi Jinping și soției sale Peng Liyuan.

„Noi abia aşteptăm” să veniți la Casa Albă, a adăugat președintele american, mulțumindu-i totodată gazdei sale pentru ospitalitate.

Donald Trump și Xi Jinping urmează să se mai întâlnească de cel puțin două ori în cursul acestui an, și anume la summitul G20 de la Miami și ulterior la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Guangzhou.

Donald Trump ridică paharul după discursul ținut la banchetul de stat organizat de Xi Jinping Foto: Profimedia

Pe de altă parte, Donald Trump a apreciat că a purtat discuții „extrem de pozitive și productive” la summitul pe care l-a avut mai devreme cu Xi Jinping.

Președintele american a toastat pentru legăturile strânse dintre SUA și China și a susținut că cele două țări au „multe în comun”, cum ar fi „munca asiduă” și „curajul”.

El a mai susținut că lumea ar fi „specială” dacă Statele Unite și China ar lucra „unite împreună”.

La fel ca Xi Jinping, Donald Trump a spus că relația americano-chineză este „una dintre cele mai importante din istoria lumii”.

Donald Trump a evitat să facă declarații despre Taiwan, în condițiile în care Xi Jinping l-a avertizat că există riscul unei „ciocniri” dacă Statele Unite ar face pași „greșiți” în această problemă foarte sensibilă pentru China.

Potrivit secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent, Donald Trump va spune mai multe despre Taiwan „în zilele următoare”, adică după ce va pleca din China.