De Livia Lixandru,

„Am probleme, mă doare foarte tare spatele, probabil am sânii prea mari și mă doare spatele rău de tot și am venit să mă fac bine. Am venit să văd despre ce e vorba, de ce am durerile astea, pe care nu le-am avut în viața mea. Fac sală foarte multă, corpul meu nu a fost obișnuit cu sala, că nu am făcut sală în viața mea.

Acasă, în afară de mâncare și ordine, nu fac altceva. Am o doamnă care îmi face curățenie generală. O viață am, trebuie să-mi fac și eu toate plăcerile. O să-i spun și soțului meu să vină aici (n.r.: la masaj), ca să se relaxeze și el”, a declarat Andreea Tonciu în cadrul unei emisiuni de televiziune, potrivit Wowbiz.

Andreea Tonciu declara, în vara acestui an, că vrea cu orice preț să slăbească și să revină în televiziune.

„Sunt pusă pe treabă anul ăsta, am şi spus, anul 2019 vreau să fie anul meu. Vreau să am o piele foarte tonifiată şi foarte lucrată. Am slăbit 5 kilograme în două săptămâni. O să plecăm pe 3 augusut, doar eu cu soţul meu. Apoi, pe 19 august, plecăm şi cu Rebecuţa.

Acum plecăm în Turcia, acolo unde mergem în fiecare an. După, o ducem pe Rebi aici la noi, la mare. Am 62 de kilograme, aş vrea să ajung la 55. Eu mănânc ce vreau, când vreau, la orice oră”, a spus atunci Andreea Tonciu.