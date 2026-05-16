Între 2017 și 2022, doctorița a înscris în acte intervenții stomatologice fictive, încasând ilegal peste 275.000 de zloți, circa 65.000 de euro.

„Inculpata a raportat în documentație servicii medicale care nu au fost efectuate în realitate”, a explicat procurorul Ewa Antonowicz.

În această perioadă, dentista a avut peste 2.700 de pacienți, iar în cazul a 682 dintre aceștia au fost descoperite nereguli, conform comisarului Maciej Kimet din cadrul poliției din Lubuskie.

Fiecare neregulă ar putea reprezenta un caz de fraudă în rambursarea cheltuielilor din partea NFZ. Dosarul a fost înaintat instanței la sfârșitul lunii trecute, dar investigația activităților suspectului continuă. Există posibilitatea apariției unor noi acuzații.

Pentru a preveni astfel de situații, poliția îndeamnă pacienții să verifice istoricul vizitelor lor medicale în Contul lor Internetic al Pacientului.

„Pacienții care descoperă nereguli în decontările vizitelor, de exemplu prin verificarea istoricului în Contul Internetic al Pacientului, sunt rugați să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție sau la Departamentul pentru Combaterea Corupției al Poliției din Gorzów Wlkp., care se ocupă de acest caz”, a declarat Ewa Antonowicz.

Dentista riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare.

