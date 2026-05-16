Vladimir Sklarov, care a mai fost condamnat pentru fraudă în trecut, ar fi pretins identitatea unui manager fictiv pentru a înșela victima.

El a utilizat o schemă de creditare cu gajarea de acțiuni și este acuzat de autoritățile din New York. Inculpatul este în prezent reținut într-un centru federal din Chicago.

În 2025, The Wall Street Journal a confirmat că Salinas Pliego a fost păcălit, iar deportarea lui Sklarov rămâne în discuție.

A pretins că este din celebra familie Astor

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, cu origini ucrainene, este judecat în Chicago pentru o presupusă schemă de fraudă prin care ar fi furat 450 de milioane de dolari de la miliardarul mexican Ricardo Salinas Pliego.

Inculpatul, Vladimir Sklarov, ar fi utilizat o companie fictivă care ar fi făcut parte din „Astor Asset Group”, pretinzând că aceasta era legată de celebra familie Astor.

Originala Astor Asset Group este o firmă de administrare a activelor instituționale și cu avere netă extrem de mare. Este specializată în furnizarea de consultanță financiară independentă și servicii de administrare a investițiilor către o gamă largă de clienți instituționali, inclusiv fundații, instituții oficiale, municipalități, fonduri de dotare și fonduri de pensii.

Conform actului de acuzare, care este clasificat, frauda s-a desfășurat între 2021 și 2024. Sklarov a folosit o schemă de creditare bazată pe gajarea de acțiuni pentru a obține suma impresionantă de la victimă, denumită în document „Victima A”.

Ricardo Benjamín Salinas Pliego (70 de ani) este un magnat mexican al afacerilor, fondator și președinte al Grupo Salinas, un conglomerat corporativ cu interese în telecomunicații, media, servicii financiare și comerț cu amănuntul (Grupo Elektra sau TV Azteca).

A a treia cea mai bogată persoană din Mexic, a șaptea cea mai bogată persoană din America Latină și a 172-a cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă estimată la 13,6 miliarde de dolari americani în februarie 2021.

Topul Forbes online creditează acum familia Salinas cu o avere de 3,7 miliarde de dolari (locul 1.168 în lume).

Averea sa s-a confruntat cu scăderi semnificative față de maximele anterioare din cauza volatilității pieței și a unei înțelegeri fiscale majore în 2026.

„Sunt Gregory Mitchell, din familia Astor”

Într-un raport publicat în 2025, The Wall Street Journal a dezvăluit că miliardarul Ricardo Salinas Pliego, cu care Sklarov devenise prieten, ar fi fost victima acestei escrocherii.

Sklarov ar fi pretins că este Gregory Mitchell, managerul fictivei Astor Asset Group, pentru a câștiga încrederea miliardarului mexican.

Familia Astor a dobândit o importanță deosebită în afaceri, societate și politică în Statele Unite și Regatul Unit în secolele al XIX-lea și al XX-lea. Familia s-a stabilit în Germania, apărând pentru prima dată în America de Nord în secolul al XVIII-lea odată cu John Jacob Astor , unul dintre cei mai bogați oameni din istorie.

Membrii familiei Astor au fost cunoscuți drept „proprietarii din New York-ului”. Omonimele lor din NY sunt celebrul Hotel Waldorf – Astoria și Astor Row, Astor Court, Astor Place și Astor Avenue din Bronx, unde familia își ținea caii în grajduri. Cartierul Astoria, Queens, a fost redenumit pentru a-l incita pe John Jacob Astor să investească acolo.

Hotelul Dabubius din centrul orașului Pesta, Budapesta, Ungaria, deschis în 1914, a fost numit de proprietarii originali ai hotelului și de Mihály Gellér, primul director general, care a lucrat anterior pentru Hotelul Waldorf-Astoria din New York. Afacerile familiei erau extinse inclusiv până în China.

Deținut la Chicago

În prezent, Sklarov este deținut într-un centru federal de detenție din Chicago, iar procesul său este în desfășurare.

Autoritățile din New York au emis acuzațiile împotriva acestuia. „Am discutat telefonic cu judecătorul federal din Chicago în legătură cu deportarea lui Vladimir Sklarov, dar locul exact al arestării sale va rămâne necunoscut”, a declarat un agent FBI în documentele prezentate instanței.

Numele său apare pe un ordin de deportare. Cazul de fraudă este clasificat.

Sklarov, care a imigrat în SUA în copilărie și a locuit în partea de nord a orașului Chicago, nu este la prima sa abatere.

A creat un portofoliu imobiliar care s-a prăbușit

În trecut, el a fost condamnat pentru fraudă în cadrul programului Medicare și a executat o pedeapsă cu închisoarea.

După eliberare, a reușit să construiască un portofoliu imobiliar semnificativ în Midwest, care, ulterior, s-a prăbușit din cauza unor procese legale.

Cazul rămâne sub incidența legii americane, iar procedurile de deportare sunt încă în desfășurare.

