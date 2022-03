Andreea Tonciu a recunoscut faptul că nu s-a abținut de la mâncare de când a revenit din Republica Dominicană, motiv pentru care s-a îngrășat.

Andreea Tonciu le-a mărturisisit fanilor că a început şi câteva tratamente corporale pentru a scăpa de surplusul de greutate.

„Unde credeți că ajuns? După ce am participat la acel show tv am pus câteva kilograme în plus. Eu nu mă pot vedea așa, așa că am început deja tratamentul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Vara se apropie și vreau să arăt din ce în ce mai bine. Eu când mă îngraș, pun doar la burtă. Cu aparatul ăsta scap de grăsime și de celulită și o să am un corp perfect la vară.

De abia aștept să scap de această grăsime și celulită de pe burtă”, a spus Tonciu pe Instagram, în timpul procedurii.

„Sunt tristă. Cel mai mult m-am atașat de Otilia. M-am atașat de ea. Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru tot și vreau să-mi cer scuze dacă am greșit cu ceva.

Vreau să plec cu fruntea sus și vă voi aștepta acasă pe toți. Sper că vom avea o prietenie frumoasă”, a fost reacția Andreei după ce a aflat că trebuie să plece din Republica Dominicană.

Citeşte şi:

„Trupuri aruncate pe jos, lăsate la lupi”. O jurnalistă din Ucraina, refugiată cu familia în București, descrie războiul văzut de aproape

Noi detalii despre asediul din Mariupol. „Ca să supraviețuiască, oamenii scurgeau apa din calorifere”

„La început plângi, apoi te obișnuiești”. Orașul puternic bombardat Mikolaiv, refugiu pentru ucrainenii din satele complet distruse

FOTO | „Mănâncă resturi, sunt speriați”. Refugiați ucraineni în România povestesc ce trăiesc zi de zi 19 copii de la sanatoriul TBC din Mariupol

GSP.RO Ce reprezintă crucea de pe tricoul purtat de Volodimir Zelenski în fața Congresului SUA. NU este simbol nazist

Playtech.ro Ce a vorbit Putin la telefon cu Erdogan. E CRUCIAL ce i-a zis despre încheierea războiului

Observatornews.ro General rus aruncat în aer, după ce armata ucraineană i-a interceptat telefonul. „Pierderi ca aceasta afectează moralul trupelor"

HOROSCOP Horoscop 18 martie 2022. Scorpionii trebuie să se detașeze de problemele complexe, ca să poată înțelege ce au greșit

Știrileprotv.ro Decizia de ultima oră a lui Vladimir Putin, de frică să nu fie otrăvit. Ce au pățit 1.000 de oameni

Telekomsport Specialistul american care anunţă următoarea ţară invadată după ce Rusia a atacat Ucraina: "Sperăm că realizează necesitatea de a se pregăti de luptă"

PUBLICITATE Cum a reușit Nicu Mihai să devină un vlogger de succes