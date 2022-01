Ieri, 26 ianuarie, Andreea Tonciu a postat un mesaj pe contul ei oficial de Facebook. Spune despre „Survivor România” că e cea mai dificilă provocare din viața ei și că de acum se va uita la emisiune din fața televizorului. „Încă nu îmi vine să cred că s-a încheiat experiența Survivor! A fost, de departe, cea mai grea provocare din viața mea. Am intrat convinsă că pot face față tuturor lipsurilor din competiție și că pot rezistă dorului de familia mea.

Din păcate, nu a fost așa, gândul meu fugind mereu la fiica mea. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, am simțit-o la fiecare pas! Așa cum am spus și la final, sper că nu am dezamăgit pe nimeni și abia aștept să mă uit în continuare la emisiune! La final unul singur va câștiga marele premiu, dar eu mă bucur că am acceptat aventură, că mi-am testat limitele și că am adus și câteva puncte echipei mele. Ne revedem curând acasă! Până atunci, vă îmbrățișez și vă iubesc!”, a mărturisit vedeta.

„Nu a dormit și a zis că nu poate să doarmă”

În aceeași zi, și mama Andreei Tonciu a făcut declarații în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV. Aceasta a vorbit despre problemele cu care se confruntă fiica ei după competiție. Andreea Tonciu încă nu poate să doarmă, nu se poate odihni, se pare că toate situațiile prin care a trecut la „Survivor România” și-au pus amprenta asupra ei. „Da am vorbit cu Andreea, este ok, este fericită. De abia așteaptă să ne vadă, e șocată, oricum, de ceea ce a trăit acolo. Spre surprinderea noastră ea încă nu a dormit și a zis că nu poate să doarmă.

Pentru că și la hotel a văzut o șopârlă mică în cameră. Nu a dormit toată noaptea, a vorbit cu noi. Noi am văzut un show foarte frumos, dar dacă fizic ești acolo, este altceva. Eu o cunosc foarte bine pe Andreea și îmi dau seama că ea chiar a trăit o traumă, faptul că a stat acolo și tot timpul auzea numai zgomote”, a povestit Maria Tonciu, la PRO TV, conform click.ro.

„Este foarte greu când ți-e rău fizic și să te gândești că vrei să participi, dar nu poți și-ți tragi echipa înapoi. E foarte greu. Mi-a zis că ce s-a întâmplat aseară a fost îngrozitor pentru colegii ei”, a mai declarat mama Andreei Tonciu.

