De 7 luni, Marilena și Andrei Ciobanu de la „Survivor România” formează un cuplu. Cei doi au participat la aceeași emisiune, însă în sezoane diferite. Fără să bănuiască nicio clipă ce se întâmplă, Andrei Ciobanu a pus totul la cale pentru a o cere în căsătorie pe Marilena.

Sportivul i-a oferit inelul iubitei sale în direct, chiar în emisiunea lui Cătălin Măruță. Marilena a zis DA și a fost extrem de emoționată.

„Puiule, vreau să zic că te iubesc din toată inima și că o țară întreagă a fost martoră la iubirea noastră. Am vrut să fac acest moment special pentru că vreau ca toți să fie în continuare martori la tot de acum încolo. Vreau să stai alături de mine toată viața. Vrei să fii soția mea?”, a fost cererea în căsătorie a fostului concurent de la „Survivor România”.

Războinica a spus da din tot sufletul, iar întreg momentul a fost unul emoționant. „DA! Nu-mi vine să cred”, a răspuns Marilena. „Nu bănuiam nimic. Eram stresată în mașină pentru că l-am așteptat mult acasă și am și stat legată la ochi foarte mult. Am avut un weekend aglomerat în care am stat mereu cu el și nu credeam că poate să se ocupe de asta”, a detaliat aceasta.

„Sper să fie prima și ultima oară când organizez o nuntă. Am mari emoții pentru tot”, a încheiat Andrei Ciobanu, extrem de emoționat.

