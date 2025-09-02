Andrei Lemnaru și Andrușca nu s-au mai abținut și au dat frâu liber dorințelor. Cei doi au întreținut relații intime în baie, iar la doar câteva ore distanță, Ella Vișan a privit imaginile la un bonfire special cu Andrușca.

La câteva ore distanță de la momentul intim dintre Andrei Lemnaru și Andrușca, ispita a fost invitată la un bonfire special, care a avut loc alături de Ella Vișan.

„Este un Andrei total schimbat! Face lucruri pe care cu mine nu le făcea. Nu dormim îmbrățișați, clar nu ne trezim îmbrățișați. Sunt vorbe pe care și mie mi le-a spus cândva. Văd interes, văd implicare și, cu siguranță, sunt și sentimente.

Andrei spune că noi nu suntem romantici, deși eu sunt un om foarte romantic. Și mie îmi place să dorm îmbrățișată, și mie îmi place să mă uit în ochii lui dacă și el s-ar uita în ochii mei și nu în telefon”, a declarat Ella Vișan la Antena 1.

De altfel, luna trecută, Ella a făcut același lucru cu ispita Teo. Ella și Teo de la Insula Iubirii au trecut la un alt nivel în relația lor. Cei doi au cedat tentației în timpul unui date și au întreținut relații intime, moment ce a stârnit controverse.

Deși nu se aștepta la o astfel de întorsătură, Teo a mărturisit că este atras de Ella și că a descoperit o compatibilitate între ei și pe plan intim. „În baie, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru mine. N-am vrea să fim prinși în anumite ipostaze intime, doar că eram conectați și dorința asta între noi doi eram prea mare. A renunțat la inhibiții atât ea, cât și eu”, a declarat Teo, la Insula iubirii.