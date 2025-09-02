Andrei Lemnaru și Andrușca nu s-au mai abținut și au dat frâu liber dorințelor. Cei doi au întreținut relații intime în baie, iar la doar câteva ore distanță, Ella Vișan a privit imaginile la un bonfire special cu Andrușca.

La câteva ore distanță de la momentul intim dintre Andrei Lemnaru și Andrușca, ispita a fost invitată la un bonfire special, care a avut loc alături de Ella Vișan.

518983336_720224070651783_1196716686034216142_nIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

„Este un Andrei total schimbat! Face lucruri pe care cu mine nu le făcea. Nu dormim îmbrățișați, clar nu ne trezim îmbrățișați. Sunt vorbe pe care și mie mi le-a spus cândva. Văd interes, văd implicare și, cu siguranță, sunt și sentimente.

Andrei spune că noi nu suntem romantici, deși eu sunt un om foarte romantic. Și mie îmi place să dorm îmbrățișată, și mie îmi place să mă uit în ochii lui dacă și el s-ar uita în ochii mei și nu în telefon”, a declarat Ella Vișan la Antena 1.

De altfel, luna trecută, Ella a făcut același lucru cu ispita Teo. Ella și Teo de la Insula Iubirii au trecut la un alt nivel în relația lor. Cei doi au cedat tentației în timpul unui date și au întreținut relații intime, moment ce a stârnit controverse.

Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan
Recomandări
Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

Deși nu se aștepta la o astfel de întorsătură, Teo a mărturisit că este atras de Ella și că a descoperit o compatibilitate între ei și pe plan intim. „În baie, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru mine. N-am vrea să fim prinși în anumite ipostaze intime, doar că eram conectați și dorința asta între noi doi eram prea mare. A renunțat la inhibiții atât ea, cât și eu”, a declarat Teo, la Insula iubirii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan explică acum pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Nu era posibil la un deficit de aproape 10% să corectezi cu o singură măsură”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”
Interviu
Știri România 10:00
Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”
Vremea din luna septembrie, mai caldă față de normalul perioadei. Meteorologii au emis prognoza pentru patru săptămâni
Știri România 08:53
Vremea din luna septembrie, mai caldă față de normalul perioadei. Meteorologii au emis prognoza pentru patru săptămâni
Parteneri
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul.ro
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Asia Express 2025. În sezonul 8, concurenții vor primi balut și caracatiță vie în farfurie, vor trece prin caniculă, furtuni și ninsoare
Stiri Mondene 10:18
Asia Express 2025. În sezonul 8, concurenții vor primi balut și caracatiță vie în farfurie, vor trece prin caniculă, furtuni și ninsoare
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca au întreținut relații intime la Insula iubirii 2025. S-au ascuns în baie și și-au dat frâu liber. Cum a reacționat Ella
Stiri Mondene 09:59
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca au întreținut relații intime la Insula iubirii 2025. S-au ascuns în baie și și-au dat frâu liber. Cum a reacționat Ella
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
ObservatorNews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
Are boala secolului! Celebrul om de televiziune tocmai a făcut anunțul înfiorător, la 58 de ani.
Libertateapentrufemei.ro
Are boala secolului! Celebrul om de televiziune tocmai a făcut anunțul înfiorător, la 58 de ani.
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Mediafax.ro
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu merg la cursuri. Protest masiv în Piața Victoriei
KanalD.ro
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu merg la cursuri. Protest masiv în Piața Victoriei

Politic

Ilie Bolojan explică acum pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Nu era posibil la un deficit de aproape 10% să corectezi cu o singură măsură”
LiveText
Politică 10:06
Ilie Bolojan explică acum pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Nu era posibil la un deficit de aproape 10% să corectezi cu o singură măsură”
Singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a tăiat salariul nu renunță: „Am cedat încă 2.500 de lei”
Politică 09:33
Singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a tăiat salariul nu renunță: „Am cedat încă 2.500 de lei”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Experimentele tactice ale lui Gigi Becali, taxate dur de prietenul Mitică Dragomir: „A vrut să se dea rotund!”. Verdict clar în „cazul Chiricheș”
Fanatik.ro
Experimentele tactice ale lui Gigi Becali, taxate dur de prietenul Mitică Dragomir: „A vrut să se dea rotund!”. Verdict clar în „cazul Chiricheș”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile