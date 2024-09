Trei echipe s-au întrecut aseară, la Asia Express 2024, la cursa pentru ultima șansă. Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv și Andrei Ursu și Vlad Condurache au trecut prin probe cu adevărat dificile pentru a rămâne în competiție.

După o cursă contra cronometru, echipele au ajuns rând pe rând înapoi la Irina Fodor, care a anunțat cine se salvează și ce echipă părăsește competiția. „A fost o zi grea. Cât de obositor e să alergi printr-un oraș atât de aglomerat. Nu mai vorbim de probe și căldură. Prima echipă care se salvează și nu e neapărat ordinea venirii la mine este echipa formată din Oana și Mișu”, a spus prezentatoarea, conform a1.ro.

Două echipe salvate de la eliminare

„Ai bucuria că ai ieșit din asta și ai scăpat. Am scos-o la capăt. M-am uitat la Adi, era transfigurat”, au reacționat Oana și Mihai.

A doua echipă care s-a salvat e compusă din Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu. „Echipa care se salvează de la o eventuală eliminare în această seară este formată din Adi și Cosmin!”, a mai anunțat Irina Fodor.

Așadar, Andrei Ursu și iubitul său au fost eliminați de la Asia Express 2024. Înainte să afle vestea, Andrei Ursu a declarat: „Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane, că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, a spus Andrei Ursu înainte să afle verdictul.

În final, ei au ținut să mulțumească echipei emisiunii, atât celor din fața camerelor, cât și celor din spatele lor, care i-au ajutat în competiție, reporterilor, cameramanilor, producătorilor.

Ce spunea Andrei Ursu despre participarea la Asia Express 2024, alături de iubitul lui

„Vara trecută, eram amândoi la un festival de muzică unde era amplasat un stand America Express, iar când am atins steagul ne-am dat seama cât de mult ne-ar plăcea să fim parte din proiect. Toţi prietenii ne spun cât de potriviţi am fi în emisiune şi iată că am primit ocazia să le dovedim asta.

Abia aşteptăm să înceapă cursa! Pentru noi este o ocazie minunată să ne cunoaştem între noi mai bine şi să ne depăşim limitele. Sperăm ca această experienţă să ne unească, şi să ne întoarcem cât mai tarziu înapoi în ţară, oameni mai puternici. Călătorie în ţări în care nu am mai fost, climă caldă, jocuri contracronometru, provocări fizice şi psihice, bariere culturale, oameni noi! Ce putem cere mai mult? Suntem pregătiţi pentru aventura vieţii noastre în Asia Express!”.

