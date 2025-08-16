La fel ca sezonul trecut, românii aleg să stea vara în fața televizoarelor și să afle poveștile de la Insula Iubirii, care devin din ce în ce mai interesante de la o săptămână la alta.

Libertatea a stat recent de vorbă cu Andrei Vasile, cunoscut și ca ispita masculină Andrew de la Insula Iubirii 2025, astfel că am aflat că după ce show-ul de la Antena 1 a ajuns la final și filmările s-au încheiat, el a păstrat legătura cu două concurente.

Mai mult decât atât, se pare că Andrei Vasile „Andrew” a suferit în timpul show-ului alături de o concurentă.

„Poate pare un pic clișeic, dar este într-adevăr o experiență unică. Oricât crezi că știi, oricâte sezoane ar fi fost înainte și oricât m-aș fi documentat, în momentul în care ajungi acolo, apare neprevăzutul. Planurile ți se dau peste cap și tot ce crezi că știi se poate schimba. Și ce nu te aștepți, poate să apară. Și dacă aș repeta experiența, nu știu dacă ar mai fi la fel.

Rolul unei ispite este de a te apropia de fete. Acum… poți să o faci cu drag, poți să o faci și forțat. Am descoperit că în trei săptămâni ai jocul ăsta psihologic… În trei săptămâni cu cineva, în care faci o conexiune chiar și verbală și tot vorbiți, te apropii și începi să vezi frumosul. Toți suntem frumoși și subiectivi, dar persoana cu care nu te-ai vedea niciodată, ajungi să vezi lucrurile care îți plac la ea. Și i-am spus asta și ei. Te apropii fără să vrei, știi? Și aici intervine chestia aia… uiți de ce ești acolo, pentru că și asculți ce ți se zice, simți…

Suntem și noi oameni, vezi prin ce trece… Eu am suferit. Am suferit și pentru fete, când am văzut… Și știe ea care este! Eu păstrez legătura în special cu două persoane dintre concurente, dar și concurenți, ca să zic așa. Cu ispitele, cu toată lumea… Dar da, am rămas, pentru că am dat și niște sfaturi și a fost așa cum am spus eu și mă bucur că a realizat chestia asta”, a spus Andrei Vasile „Andrew” în exclusivitate pentru Libertatea.