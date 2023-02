Povestea de iubire dintre Anghel Damian și Lia Bugnar a fost una extrem de discretă. Deși nu se fereau că formează un cuplu, cei doi preferau să păstreze o limită despre relația lor. Deși diferența dintre ei era de 23 de ani, regizorul și scenarista au trăit o poveste de dragoste de lungă durată. Anghel Damian a fost cel care a părăsit-o pe Lia Bugnar, iar în vara anului trecut a început o relație cu Theo Rose. Regizorul serialului „Clanul” și cântăreața vor deveni părinți pentru prima dată în mai puțin de patru luni.

Invitat la podcastul lui Gojira, Anghel Damian nu s-a ferit să vorbească despre relația pe care a avut-o cu Lia Bugnar timp de 9 ani. Spune că în relația cu actrița, el era cel matur, chiar dacă era mai tânăr cu 23 de ani decât fosta iubită. De asemenea, iubitul lui Theo Rose a vorbit și despre divorțul părinților, care l-a afectat și l-a făcut să se maturizeze mai repede.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea.

Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira, potrivit Fanatik.

Ce spune Lia Bugnar despre cuplurile care își arată public iubirea

Aflată la un eveniment de la PRO TV, Lia Bugnar a fost întrebată care a fost cel mai frumos gest pe care l-a făcut din iubire. Actrița a mărturisit că ea nu crede în iubirea care se manifestă prin gesturi mărețe sau în oamenii care vor să arate întotdeauna, sub orice formă, că se iubesc.

„Întins mână să-l mângâi pe… Nu cred în iubirea care se manifestă prin gesturi spectaculoase, nu cred în trâmbițarea iubirii, nu cred în anunțarea publică a lucrurilor importante și intime care ți se întâmplă. Oamenii care nu știu să se iubească între patru pereți și urlă în gura mare că ei se iubesc au o problemă mare, care se rezolvă la psihoterapie. Cel mai frumos lucru pe care l-am făcut pentru persoana iubită a fost să o iubesc. Și să fiu iubită”, a declarat Lia Bugnar la PRO TV.

Scenarista serialului „Clanul” a avut o relație cu Anghel Damian și continuă să lucreze împreună. Deși nu mai fomează un cuplu, cei doi au păstrat o relație civilizată, mai ales că se întâlnesc destul de des la teatru și pe platoul de filmare.

