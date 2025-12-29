Anna Kournikova a născut în decembrie

Cuplul, Iglesias, în vârstă de 50 de ani, și Kournikova, de 44 de ani, mai are gemenii de șapte ani, Lucy și Nicholas, și o fiică de cinci ani, Mary. În descrierea postării, fosta jucătoare de tenis a scris: „razele mele de soare”.

Anterior, pe 22 decembrie, cei doi au împărtășit o fotografie cu nou-născutul înfășurat într-o pătură. „Raza mea de soare 17.12.2025” a fost mesajul publicat pe Instagram, marcând data nașterii copilului. Sarcina Annei Kournikova fusese confirmată în septembrie 2025.

Momente din viața personală

În ianuarie 2025, Kournikova a fost văzută într-un scaun cu rotile, ceea ce a generat îngrijorări legate de starea sa de sănătate. Cu toate acestea, până în august, ea a fost observată alergând alături de copiii săi la antrenamentele de arte marțiale din Miami, punând capăt speculațiilor privind problemele sale medicale.

Kournikova s-a retras din tenis în 2003, după o carieră marcată de accidentări frecvente. Deși nu a câștigat niciun titlu de Grand Slam la simplu, ea a ajuns pe locul opt în clasamentul mondial. Într-un interviu acordat publicației The Guardian în anul retragerii sale, ea a declarat: „Voi juca acest sport doar atât timp cât mă voi distra. Este important să realizăm că tenisul nu este singurul lucru care contează în viață.”

Anna a explicat provocările carierei sale: „Practic, am avut o accidentare aproape în fiecare an. În ’97 am avut o fractură și am lipsit trei luni; în ’98 am avut o ruptură de ligament la degetul mare și am lipsit trei luni; în ’99 am avut o altă fractură pentru trei luni; și apoi, în 2001, practic nu am jucat tot anul.”

Relația de lungă durată dintre Enrique Iglesias și Anna Kournikova

Povestea de dragoste dintre Enrique Iglesias și Anna Kournikova a început în 2001, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului piesei „Escape”. De atunci, cei doi au rămas împreună, trăind în Miami, unde Iglesias s-a stabilit încă din anii ’90.

Deși Kournikova nu este foarte activă pe rețelele sociale, în iunie 2024, ea i-a adus un omagiu lui Iglesias de Ziua Tatălui. A postat imagini cu cântărețul alături de copiii lor, însoțite de mesajul: „La mulți ani de Ziua Tatălui bărbatului meu @enriqueiglesias. Și tuturor taților!!!”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE